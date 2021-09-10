الأجهزة الأمنية بالجيزة تكثف جهودها لكشف هوية جثة كرداسة

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة تكثيف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بالمدق الترابي بمدينة كرداسة.

وكشف فريق البحث الذي شكله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابس داخلية فقط ملفوفة بملاءة سرير.

وأشارت المعاينة والمناظرة الأولية التي أجراها رجال المباحث بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان المجني عليها مصابة بجر ح بالرأس نتيجة التعدي عليها بآلة حادة.

كما تبين انه يوجد على ذراع الجثة وشم يحمل كلمات "أعز الناس أمي"، واتخذ فريق البحث عدة اجراءات في سبيل الكشف عن هوية المجني عليها حيث تم تعميم نشرة بصورها على اقسام الشرطة بالجمهورية لمقارنتها بالمواصفات في بلاغات التغيب كما يتم فحص كاميرات المراقبة في الطريق المؤدي الى موقع العثور على الجثة.

كان تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بطريق "صفط اللبن كرداسة" وتحديدًا بمنطقة المدق الترابي.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة مقتولة ومجهولة الهوية، حيث لا يوجد بحوزتها أي أوراق تفيد تحقيق شخصيتها، وترتدي "ملابس داخلية حريمي" وملفوفة بملاءة وتبين من الفحص وجود إصابة خلفية برأس المجني عليها نتيجة التعدي عليها بأداة حادة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.