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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب السيدة نفيسة: دور المرأة لا يقل عن الرجل في صنع الحضارة

القطاع الديني
القطاع الديني

أكد الدكتور هشام عبد العزيز القائم بأعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال خطبته بمسجد السيدة نفيسة، أن الله سبحانه وتعالى خص أمة الإسلام بأكمل الشرائع، وأوضح المناهج، فشريعتنا أخلاق، ودعت إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة والقيم السامية، لاسيما أنها بناء الإنسان والحضارات، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، مبيناً أن دعوة الإسلام تقوم على الاحترام والتوفير بين الناس.

صور الاحترام في الإسلام

وتابع خلال الخطبة الموحدة بعنوان " قيمة الاحترام" من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ولما لا وهو خلق كريم وقيمة إسلامية سامية تعبر عن كمال التربية وجمال الخلق وحسن الأدب، معدداً صور الاحترام حيث أهمها احترام الذات، وهو صون الإنسان نفسه عن الدنايا والترفع عن النقائص، لقول نبينا "اتقوا الشبهات".

وأشار إلى أن من صور الاحترام، احترام الوالدين والإحسان إليهما، والدعاء لهما، مبينا أن ديننا الحنيف جعل من أعظم صور الاحترام احترام الكبير سناً ومقاماً، واحترام ولي الأمر، وكذا احترام العلماء والمعلمين وفي هذا حدث ولا حرج فقد شهد لهم الله وملائكته.

واختتم حديثه بالتشديد على احترام المرأة ومكانتها فهي وصية رسول الله الذي قال استوصوا بالنساء خيرا، فلا يقل دورها عن الرجل أهمية في بناء الأسرة وصنع الحضارة، مشدداً على أن الاحترام قيمة سامية عظيمة حثنا عليها الدين، وأي إنسان يتمنى أن يتصف بها أو ينتسب إليها.

معلم البشرية

وألمح خلال الخطبة إلى أن قيمة الاحترام هي قيمة سامية حث عليها ديننا الحنيف، والذي أمرنا باحترام الإنسان كإنسان حيث يقول تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم"، موضحاً أن احترام الإنسان غير المسلم يكون من خلال احترام دينه وعقيدته وعدم التعدي عليه أو دور عبادته وهذه الأمور من القيم الإسلامية العظيمة.

وقال عبد العزيز إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تلك الثقافة والقيمة السامية حيث كان صلى الله عليه وسلم جالساً بين أصحابه فمرت جنازة، فإذا به يقف لها، فيتعجب الجلوس ويقولون هي ليهودي، فقال النبي: أليست نفساً، فلم يفرق النبي بين نفس ونفس وبين بشر وبشر، وإنما وقف احتراماً للإنسان فكان بحق معلم للبشرية.

وبين رئيس القطاع الديني أن الاحترام ليس قاصراً على الإنسان بل يتعداه إلى النبات والحيوان والجماد والزمان والمكان، الطرق وإشارات المرور، الأماكن العامة، مؤسسات الدولة، والعلم، مشدداً على أن ثقافة الاحترام لابد وأن تسود حتى يرتقي هذا المجتمع.

وأدى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، حيث بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وذلك من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بمحافظة القاهرة، ونقلها التليفزيون المصري والإذاعة، وموضوعها: "قيمة الاحترام".

موضوع خطبة الجمعة

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الدفع برئيس القطاع الديني يأتي في إطار خطة الدفع بشباب علماء الأوقاف الذي تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي ، وبخاصة خطب الجمع والأعياد، وبرنامج حديث الروح، وبرنامج خاطرة دعوية، وسائر البرامج الإعلامية، وكتابة المقالات الصحفية، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

السيطرة على المنابر

وشدد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال اجتماعه بمديري إدارات أوقاف الجيزة، الثلاثاء الماضي، بقاعة حراء وذلك بحضور الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

وناقش الاجتماع سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، مؤكدًا أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.

السيدة نفيسة الأخلاق الفاضلة قيمة الاحترام صور الاحترام معلم البشرية وصية رسول الله وزارة الأوقاف

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