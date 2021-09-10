شركة MRB: الشركات المصرية لديها الكفاءة لإدارة وصيانه أبراج العاصمة

قال المهندس محمد راشد الرئيس التنفيذي لشركة MRB لإدارة المشروعات إننا تأخرنا لسنوات في إقامة مشروعات الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب بالسوق المصري، مؤكدا على انه منتج عقاري مميز ومطلوب وكان يفترض البدء في تنفيذه منذ سنوات .

وأشار خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامية حنان موج إلى أعداد العديد من دراسات السوق قبل إقامة هذه المشروعات ، ونتائج الدراسات هي التي فرضت هذا النموذج من المباني التي تقوم على أنها متعددة الاستخدامات وتضم سكني وتجاري وفندقي وإداري.

ولفت المهندس محمد راشد الرئيس التنفيذي لشركة MRB لإدارة المشروعات إلى أن هذه المشروعات عليها إقبال ملحوظ وصارت توجه جديد من الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف المهندس محمد راشد الرئيس التنفيذي لشركة MRB لإدارة المشروعات أن شركات الإدارة عليها دور مهم في إدارة هذه النوعية من المشروعات، وهناك شركات مصرية كبيرة لديها الخبرات والكفاءات لإدارة وصيانة هذه الأبراج.

