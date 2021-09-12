بإطلالة ساحرة ولون مميز.. بي إم دابليو M4 تتألق داخل معرض ميونخ|صور

بعد أن كشفت شركة بي ام دابليو عملاقة تصنيع السيارت الالمانية بالامس عن النسخة M240i صاحبة اطلالة الكوبيه و باللون الارجواني الساحر، وذلك من داخل فعاليات معرض ميونخ للسيارت، يواصل الصانع البافاري من تألقة و ابهار محبيه رواد العلامة التجارية الرائدة BMW، حيث ظهرت النسخة M4 كومبتيشن باطلالة مميزة أيضا ولكن باللون الاخضر النعناعي الفريد، و الذي اضاف لمسة انيقة لهذه النسخة القوية.

لون خارجي أنيق يزيد من سحر M4 كومبتيشن

ظهرت السيارة بي ام دابليو M4 كومبتيشن بهذا اللون الخاطف للانظار، وهو طلاء جديد وجريء في الوقت ذاته، مما يجعل هذه النسخة تنال اعجاب الكثير من محبي M4 كومبتيشن، بينما جاء بتصميم خارجي يحمل العديد من المفاهيم القوية و اللمسات الشرسة و العهود من قبل الصانع الالماني.

تمتعت السيارة M4 كومبتيشن بمصابيح امامية عدوانية المظهر مع عدسات داخلية باضاءة بيضاء ولمسة زرقاء، بالاضافة إلى شبكات امامية عملاقة سوداء اللون متعددة المقاطع تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، مع صادم امامي رياضي ذات تصميم هندسي مميز، وعتبات جانبية بارزة تتخذ اللون الاسود اللامع ، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية بنفس اللون، و سبويلر رياضي انيق باللون الاسود ايضا.

بينما ترتكز السيارة بي ام دابليو M4 كومبتيشن على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مدعومة بجند معدني ذات تصميم هندسي مميز اقرب إلى النجمة النارية المتوهجة، حيث تمتع لون الجنط المعدني بطلاء ذهبي يضيف لمسة ابداعية مع اللون الاخضر النعناعي الخاص بالطلال الخارجي لهيكل السيارة، مع استخدام الياف الكربون في العديد من التفاصيل الهيكيلية، ولاشك أن الناحية الخلفية جاءت بتصميم مميز وخاصة بالجزء الذي يتعلق بأنابيب العادم، حيث اتسمت بالمفهوم الرباعي من التينانيوم مما يزيد من قوة هذه النسخة المميزة.