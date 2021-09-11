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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. جهود وزارة الداخلية في تطبيق معايير حقوق الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تواصل وزارة الداخلية تطبيق الأبعاد الإنسانية فى استراتيجيتها الأمنية من خلال تطبيق المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان فى كافة قطاعاتها سواء الخدمية أو الأمنية.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

 

وزارة الداخلية حقوق الإنسان المعايير الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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