شاهد .. جهود وزارة الداخلية في تطبيق معايير حقوق الإنسان

تواصل وزارة الداخلية تطبيق الأبعاد الإنسانية فى استراتيجيتها الأمنية من خلال تطبيق المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان فى كافة قطاعاتها سواء الخدمية أو الأمنية.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار.