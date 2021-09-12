أخبار الرياضة .. إصابة بيرسي تاو .. وإيهاب جلال مدربا لـ بيراميدز .. والزمالك يحصن بنشرقي من إغراءات الخليج

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 12-9-2021، نرصدها لكم فيما يلي:

قال الإعلامى أحمد شوبير إن هناك أنباء عن إصابة بيرسي تاو لاعب النادى الأهلى في العضلة الضامة، واحتمال غيابه لمدة شهر .

يقيم النادي الأهلي حفلاً بإستاد مختار التتش يوم الثلاثاء لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تتويجه باللقب التاسع والعاشر بدوري أبطال أفريقيا

أستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إختيار مواطنه كايلا سليمون ليكون محللاً للأداء في الموسم المقبل.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بفوز فريق اليد بالنادي ببطولة السوبر الإفريقي بطريقة خاصة على هامش التدريب مساء اليوم السبت بملعب النادي.

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي الزمالك، تسعى لحسم ملف التجديد للنجم المغربي أشرف بنشرقيلاعب الفريق، في أسرع وقت، لتحصينه من إغراءات الأندية الخليجية.

يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره فريق برشلونة يوم الأربعاء الموافق ٦ اكتوبر القادم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم التي اقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

أعلنت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع الكابتن إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة السيد سالم الشامسي.

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع اللاعب محمد مجدي مدافع نادى البنك الأهلى السابق ، مواليد 1993 " 28 عاما " ، والذي سبق له تمثيل أندية الإسماعيلي و الزمالك و المصرى البورسعيدى.