عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. إصابة بيرسي تاو .. وإيهاب جلال مدربا لـ بيراميدز .. والزمالك يحصن بنشرقي من إغراءات الخليج

عبدالله السعيد -
عبدالله السعيد - أشرف بنشرقي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 12-9-2021، نرصدها لكم فيما يلي:

 

إصابة بيرسي تاو وغيابه عن الأهلي لمدة شهر

قال الإعلامى أحمد شوبير  إن هناك أنباء عن إصابة بيرسي تاو لاعب النادى الأهلى في العضلة الضامة، واحتمال غيابه لمدة شهر . 

 

الأهلي يحتفل باللقب التاسع والعاشر لدوري أبطال أفريقيا في التتش الثلاثاء

يقيم النادي الأهلي حفلاً بإستاد مختار التتش يوم الثلاثاء لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تتويجه باللقب التاسع والعاشر بدوري أبطال أفريقيا

 

كايلا سليمون محللاً للأداء بالأهلي بدلاً من ليوشا

أستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إختيار مواطنه كايلا سليمون ليكون محللاً للأداء في الموسم المقبل.

 

لاعبو قدم الزمالك يحتفلون بتتويج كوماندوز اليد بالسوبر الأفريقي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بفوز فريق اليد بالنادي ببطولة السوبر الإفريقي بطريقة خاصة على هامش التدريب مساء اليوم السبت بملعب النادي.

 

إغراءات الخليج تطارد بن شرقي

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي الزمالك، تسعى لحسم ملف التجديد للنجم المغربي أشرف بنشرقيلاعب الفريق، في أسرع وقت، لتحصينه من إغراءات الأندية الخليجية.

 

٧ آلاف مشجع لحضور مباراة الزمالك وبرشلونة فى مونديال الأندية لليد

يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره فريق برشلونة يوم الأربعاء الموافق ٦ اكتوبر القادم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 

محمد عبد الشافي ينتظم في تدريبات الزمالك

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم التي اقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

 

إيهاب جلال مديرا فنيا لـ نادي بيراميدز

أعلنت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع الكابتن إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة السيد سالم الشامسي.

 

الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع محمد مجدي

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع اللاعب محمد مجدي مدافع  نادى البنك الأهلى السابق ، مواليد 1993 " 28 عاما "  ، والذي سبق له تمثيل أندية الإسماعيلي و الزمالك و المصرى البورسعيدى.

 

 

ترشيحاتنا

بأمر من بايدن.. FBI ينشر أول وثيقة سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر

الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم

نشرة العالم: إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة..أيمن الظواهري يعود من جديد..تعليق الجيش السوداني على أنباء وقوع انقلاب عسكري

من جديد بـ"سانتياجو برنابيو" .. ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو فى الليجا .. اليوم

أخبار السيارات| 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق.. باقة 250 ألفًا لـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق المصري

حوت يحاول الانتحار بسبب الوحدة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ