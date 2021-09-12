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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن مبادرة عنيك في عنينا..

صناع الخير وبنك مصر للتنمية يوقعان الكشف على 523 من أهالي نجع الدير بسوهاج

قافلة صناع الخير
قافلة صناع الخير

تنظيم  مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية وتحت إشراف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية نجع الدير ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل المشترك لدعم تطوير الريف المصري.

 

كما تم تنظيم القافلة ضمن قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعى والتى تهدف إلي تقديم الخدمات الطبية النوعية فى مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأشد احتياجا فى محافظات الجمهورية المختلفة.

 

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن القافلة قدمت وعلى مدار ساعات عملها خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون ٥٢٣ من الأهالى فضلا عن توزيع ٣١٢عبوة قطرات علاجية وتشخيص إحتياج ١٤٥من المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة وتشخيص الإحتياج لإجراء جراحات عيون مختلفة لعدد ١٦٠مواطن تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء الجراحات فى القريب العاجل.

 

وأشار عبدالفتاح إلي أن خدمات قوافل "عنيك فى عنينا" تقدم بالمجان تماماً وتم إتخاذ الإجراءات الاحترازية وإشتراطات التباعد الإجتماعي التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

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