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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها متفجرات ودانات.. السودان يضبط شحنة من الأسلحة بمدينة سواكن

السودان يضبط كميات
السودان يضبط كميات من الأسلحة

أعلن السودان، اليوم الاثنين، ضبط ضبط كميات من الأسلحة بينها دانات ومتفجرات بمنطقة قبول جنوب مدينة سواكن.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، تمكنت قوات الدعم السريع بالبحر الأحمر، من ضبط متفجرات بمنطقة قبول جنوب سواكن، بعد وصول معلومة إلى قيادة القطاع.

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وحسب الوكالة السودانية، شملت المتفجرات 69 دانة (B - 10) مضادة للدروع والطيران ومصفحات نقل الجنود.

 

وأشاد والي البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، بالدور الوطني المتعاظم لقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات البلاد.

يذكر أن السودان صادرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أسلحة مهربة من إثيوبيا، واتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة بحقها.

 

وقالت لجنة ازالة التمكين إن السلطات تمكنت من ضبط شحنة اسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا.

وبحسب عضو اللجنة وجدي صالح فإن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقاً تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

فيما قالت صحيفة "السوداني" إن شحنة الأسلحة المضبوطة في مطار الخرطوم تشمل بنادق وذخيرة.

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