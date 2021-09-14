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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. موعد عودة عصام كاريكا للغناء وإنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد عودة عصام كاريكا للغناء، واحتفال إنجي علاء بعيد ميلاد يوسف الشريف، وصور النجوم من حفل ميت جالا 2021. 

زوجة يوسف الشريف تحتفي بعيد ميلاده بطريقتها الخاصة.. شاهد

وعلقت إنجي علاء على صور عيد ميلاد يوسف الشريف،: "كل سنة وأنت طيب وبخير وفي أحسن حال يا حبيبي.. ويا رب سنين جاية كلها سعادة وراحة بال وربنا يحفظك ويخليك لينا".

يشهد حفل زفاف شام.. ابن أصالة يفتتح مشروعا تجاريا في مصر

كشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة عن اتجاهه لعالم البيزنس، والاشتراك مع شخص لبناني في افتتاح مطعم من نوع خاص في مصر. 

يفتتح خالد الذهبي مشروعه الجديد غدا الثلاثاء، ويدخل به عالم البيزنس رسميا بعد عدة تجارب له في مجال التمثيل. 

ليلى اسكندر تتعرض لموقف محرج وتسقط من على المسرح.. فيديو

تعرضت  نجمة ستار أكاديمي الفنانة اللبنانيّة ليلى اسكندر لموقف محرج أثناء قيامها بالغناء في أحد الأفراح .

وأثناء غناء ليلى اسكندر لم تتمكن من التماسك ، حيث كانت تعود إلى الخلف إلا أنها سقطت على الأرض بطريقة محرجة.

وأعلنت الفنانة ليلى إسكندر عن عودتها إلى زوجها بعد أن كانت أعلنت انفصالها منه ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

صورة مسربة للمخرج طارق العريان مع نيكول سمعان بعد زواج أصالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمخرج طارق العريان مع الموديل نيكول سمعان يعتقد البعض أنها التقطت مؤخرا بمناسبة عيد ميلاده. 

 

 

عصام كاريكا يوسف الشريف انجي علاء عيد ميلاد يوسف الشريف حفل ميت جالا 2021

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