نشرة الفن.. موعد عودة عصام كاريكا للغناء وإنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد عودة عصام كاريكا للغناء، واحتفال إنجي علاء بعيد ميلاد يوسف الشريف، وصور النجوم من حفل ميت جالا 2021.

وعلقت إنجي علاء على صور عيد ميلاد يوسف الشريف،: "كل سنة وأنت طيب وبخير وفي أحسن حال يا حبيبي.. ويا رب سنين جاية كلها سعادة وراحة بال وربنا يحفظك ويخليك لينا".

كشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة عن اتجاهه لعالم البيزنس، والاشتراك مع شخص لبناني في افتتاح مطعم من نوع خاص في مصر.

يفتتح خالد الذهبي مشروعه الجديد غدا الثلاثاء، ويدخل به عالم البيزنس رسميا بعد عدة تجارب له في مجال التمثيل.

تعرضت نجمة ستار أكاديمي الفنانة اللبنانيّة ليلى اسكندر لموقف محرج أثناء قيامها بالغناء في أحد الأفراح .

وأثناء غناء ليلى اسكندر لم تتمكن من التماسك ، حيث كانت تعود إلى الخلف إلا أنها سقطت على الأرض بطريقة محرجة.

وأعلنت الفنانة ليلى إسكندر عن عودتها إلى زوجها بعد أن كانت أعلنت انفصالها منه ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمخرج طارق العريان مع الموديل نيكول سمعان يعتقد البعض أنها التقطت مؤخرا بمناسبة عيد ميلاده.