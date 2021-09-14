يجب الاضطلاع عليها.. مزايا وعيوب شراء هاتف ذكي مستعمل

تعمل دائماً شركات صناعة الهواتف الذكية على إضافة المواصفات المميزة لهواتفها لرفع مستوى الأداء والذي يأتى معه ارتفاع سعر الهاتف الذكي، حيث أصبح الهاتف الرائد الذي يكلف 1000 دولار شيئاً عادياً هذه الأيام، وهو ما يضطر بعض المستخدمين من البحث عن شراء هاتف ذكي مستعمل بسعر مناسب.

وبالنظر إلى أن الهواتف الرائدة التى تأتى بأسعار مرتفعة ليست فى متناول العديد من المستخدمين، فإن اقتناء هاتف ذكي مستعمل قد يكون الحل، حيث ستقدم لك بعض الميزات الجديدة بسعر أقل، لكن بالتأكد مع وجود بعض المزايا فهناك بالتأكيد بعض العيوب عند القيام بشراء هاتف ذكي مستعمل، والتى ستتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وفقاً لموقع "Makeuseof"

مزايا شراء هاتف ذكي مستعمل

1- توفير الكثير من الأموال

تكلف الهواتف الرائدة الأموال الكثيرة التى يمكن أن توفر بعض منها عن شراء هاتف ذكي مستعمل، سواء كنت تريد هاتف أندرويد أو أحد هواتف الآيفون، وعلى سبيل المثال فقد تم إطلاق هاتف سامسونج الذكي Galaxy S21 Ultra فى وقت سابق من العام الحالي بسعر 1199 دولار، بينما تم خصم ما لا يقل عن 500 دولار من سعر الهاتف بعد سبعة أشهر من إطلاقه حيث يكلف 700 دولار.

وكذلك يمكنك توفير بعض الأموال عند شراء هاتف آيفون مستعمل، على الرغم من أن هواتف الآيفون تحافظ على سعرها بسبب الدعم طويل المدى من قبل آبل، لكن بالرغم من كل هذا ستتمكن من توفير بعض الأموال عن شراء هاتف مستعمل، خاصة إن كنت ترغب فى شراء إصدار قديم.

2- الحصول على ميزات عالية مناسبة للقيمة المالية

عند شراء هاتف ذكي مستعمل، فسيضمن لك الحصول على ميزات متعددة مناسبة للأموال التى ستقوم بدفعها، كما سيمكنك من الحصول على أحدث الهواتف الذكية بسعر أرخص مقابل الإمكانات التى يحصل عليها الهاتف.

وعلى سبيل المثال هاتف سامسونج الذكي Galaxy S21 Ultra الذي تم خفض 500 دولار من سعره بعد سبعة أشهر من إطلاقه، والذي يعتبر جديداً كلياً، كما أنه يحتوي على مميزات مذهلة ورائعة من سامسونج، كما أنه حصل على ثلاث تحديثات لنظام تشغيله، بالإضافة إلى أربع سنوات من تصحيح الأمان، والتى تعد أكثر من رائعة مقابل سعره الحالي.

3- الهواتف المستعملة صديقة للبيئة

يساعد شراء الهواتف المستعملة الحفاظ على البيئة، حيث يعمل على تقليل النفايات الإلكترونية التى تحتوي على الكثير من المواد السامة داخل أجزاء تلك الهواتف، حيث يتخلص العديد من المستخدمين من هواتفهم القديمة عند الرغبة فى شراء هاتف أحدث.

عيوب شراء هاتف ذكي مستعمل

قد لا يكون شراء هاتف ذكي مستعمل هو الخيار الأفضل، حيث يكون هناك العديد من السلبيات فى القيام بذلك، وإليك بعض الجوانب السلبية التى يجب معرفتها:

1- عدم وجود ضمانات

أحد التضحيات التى ستقوم بها عند شراء هاتف ذكي مستعمل هو التنازل عن ضمان الهاتف الذي يجب الحصول عليه عند القيام بأى عملية شراء، من أجل ضمان إصلاح الهاتف أو استبداله من قبل البائع، وهى مخاطرة يجب أن تكون على علم بها، على الرغم من وجود الضمان فى بعض الحالات عند شراء هاتف ذكي مستعمل، لكن فى الكثير من الأوقات لن تحصل عليه.

2- عدم الحصول على ملحقات الهاتف

فى كثير من الأحيان عند شراء هاتف ذكي مستعمل لن تحصل على الملحقات مثل كابل الشحن، حيث سيتوجب عليك الحصول عليه بنفسك، وربما لا تجد القطعة الأصلية لهذا الهاتف، حينها ستصبح مضطر لاستخدام شاحن غير موثوق به، وهو ما قد يتسبب فى انفجار بطارية الهاتف.

3- حالة الشك المستمرة

عند شراء هاتف ذكي مستعمل، سيتملكك الكثير من الشك حول حالة الهاتف، مثل التحقق من حالة البطارية، وهل تعرض لعمليات إصلاح سابقة أم لا، كما لا يمكنك معرفة عمر الهاتف، والعديد من الأمور الأخرى، ولن تكون متأكد مما ستحصل عليه، لذا ربما شراء هاتف ذكي جديد يعد أسهل وأكثر ثقة، حيث تحدد الميزات التى تبحث عنها مع الحصول على ضمان للهاتف ومن ثم تقوم بعملية الشراء.

