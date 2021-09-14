عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تراجع الإيرادات اليومية.. مليون جنيه حصيلة 8 أفلام بدور العرض أمس

ايرادات الأفلام
ايرادات الأفلام

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 8 افلام، هي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس” وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

 

ولاقت إيرادات الأفلام تراجعا كبيرا خلال الإيرادات اليومية التى يتم رصدها حيث بلغ إجمالى إيرادات الافلام امس مليون و177 ألف و808 جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

 

ماكو

يحتل فيلم “ماكو” المركز الأول وحقق ايرادات بلغت قيمتها 411305  جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

 

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع المركز الثانى من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس حيث بلغت إيراداته 243540 جنيه.

 

موسى

وجاء فى المركز الثالث فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 132774 جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

العارف

وجاء فى المركز الرابع فيلم “العارف.. عودة موسى” وحقق الإيرادات التى بلغت قيمتها 130544 جنيه.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

200 جنيه

وحقق فيلم "200 جنيه" في أول يوم عرض إيرادات جيدة ليحتل بها المركز الخامس وبلغت ايراداته 112485 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

مليون و672 ألف جنيه حصيلة إيرادات 8 أفلام أمس

ماكو في الصدارة.. إيرادات 8 أفلام تقترب من 3 ملايين جنيه أمس

 

30 مارس

وجاء فى المركز السادس فيلم “30 مارس”  حيث حقق العمل إيرادات بلغت 72634 جنيه.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وتاليف حميد المدنى وإخراج أحمد خالد موسى.

 

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 45970 جنيها يحتل بذلك المركز السادس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

 

مش أنا

بينما تزيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 28559 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

8 افلام العارف موسى البعض لا يذهب للمأذون مرتين الانس والنمس 200 جنيه

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. إصابة ملك قورة بـ كورونا..وأحمد فهمى وهنا الزاهد يثيران الجدل

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

بعد إعلان زواجها.. عدد زيجات أصالة وأسرار أزماتها مع أنغام وشقيقتها

لفتة طيبة.. يوسف الشريف يهدى سمير غانم ودلال عبد العزيز جائزة الدير جيست

تامر حسنى يحيى حفلا بالاسكندرية في 6 أكتوبر

موعد عرض مسلسل الحرير المخملي لـ مصطفى فهمي

روجينا تتصدرالتريند برقصة وفستان قصير مع راغب علامة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تشتري رضا المعوج.. عبدالغني يهاجم مجلس إدارة الزمالك عقب التعاقد مع النقاز

"التنمية حق للجميع..مصر المسيرة والمسار".. الأمم المتحدة تعرض فيديوجراف عن قطاع البيئة

الرئيس السيسي : مصر حاربت في مجال التنمية بالتزامن مع مقاومة الإرهاب

أديت مناسك العمرة وراء مُعلم بـ زووم .. فهل تقبل؟

السيسي : شهادة الأمم المتحدة عن التنمية في مصر لكل المصريين .. والشعب المصري هو البطل الحقيقي

أحد ممثلي الأمم المتحدة: الحكومة تستخدم وضعا استراتيجيا متكاملا لضمان حياة كريمة للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

الأعلى في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكافئ محمد صلاح بعقد تاريخي

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

رسميا.. الزمالك يعلن ضم حمدي النقاز

طلب الرحيل.. شوبير يكشف آخر تطورات انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ