يارب خلصني من الناس المنافقة والخاينة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل على إنستجرام

برسالة غامضة أثارت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى الجدل حول وجود توتر فى علاقاتهما ، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها على موقع إنستجرام منشورا، ثم عات لتحذفه.

وكتبت بسمة بوسيل منشورًا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جاء فيها: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبرى " .

هذا المنشور جعل هناك حالة من الجدل وأثار الشائعات خاصة وأن هناك البعض بدأ نشر شائعات عن توتر العلاقة بين الزوجين بسبب ارتباط تامر حسنى بفتاه أخرى وبدوا بالزج بأسماء احدى الفتيات .

وليست هذه المرة الأولي لتى يتم بث شائعات عن الزوجين ، وخلال المرات الماضية خرج تامر حسنى لينفى الامر جملة وتفصيلاً .

وكانت قد تصدرت الفنانة بسمة بوسيل؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد الاحتفال بـ عيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني بعد إحيائه حفلا غنائيا بالساحل الشمالى.

وفاجأت بسمة بوسيل تامر حسني بعد انتهاء الحفل، وقدمت له تورتة عيد ميلاده على المسرح وغنت له أغنية "كل سنة وانت طيب".

وكانت بسمة بوسيل أثارت الجدل منذ فترة فور تلميحها عن فنانة تسببت فى توتر العلاقة بينها وبين زوجها تامر حسنى فى الفترة التى أثارت حالة من الجدل حول انفصالهما وجاء ذلك بمساعدة صديقتها المحامية سارة درويش وهو الأمر الذى دفع البعض للكشف عن هوية الفنانة وأنها “زينة”.

وكان تصرف بسمة بوسيل بعود إلى تصريح الفنانة زينة، عبر اتصال هاتفى ببرنامج et بالعربي، تحدثت فيه عن انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل .





وقالت زينة : "الوحيد اللي شاف أبويا وقعد معاه، عشرة عمر وأخ عائليًا وأسريًا، والوحيد اللي دخل بيتي ودي حاجه نادرة لأن أنا أبويا متوفى بقاله كتير أوي، وبحب تامر جدًا جدًا.. وفي مشكلة مرض أختي كان هو قبلي في المستشفى، أنا ماعنديش عُمر تاني أعوض به تامر يعني اللي فات من عُمري ماضمنش أعيش قده تاني عشان أعوض صديق زي تامر".