بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

وجه إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك السابق رسالة الي شيكابالا بعد نشر صورته مع موسيماني.



وغرد إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا :" ممكن نهدي الدنيا بقي أنت عارف إني بحبك

و‏في أهلاوية كتيره بتحبك ".

‏وتابع :" ياريت تبدأ صفحة جديدة وأنت شخصية طيبة وابن أصول وقلبك أبيض وانسي اللي فات وربنا يكرمك بالخير ".

وفي سياق أخر دَعَمَ “شيكابالا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق اليد؛ بعد تتويجه اليوم بلقب “السوبر الأفريقي” للمرة السابعة في تاريخه.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.