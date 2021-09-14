أفشة عن جائزة أفضل لاعب: العب بإخلاص ومتهتمش بالجوائز ربنا يكافئك بالاثنين

عبر مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سعادته بتكريمه كـ “أفضل لاعب لموسم ٢٠٢١” من حفل جوائز "دير جيست"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى الجمعة الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر مجدي أفشة صور له مع الجائزة، وعلق عليها كاتبًا: “شكرا جدا لمنصة دير جيست علي ارسال جائزة أفضل لاعب لموسم ٢٠٢١ ، كنت أتمني أكون حاضر لحظة التكريم ، تصرف جميل منهم ارسال الجائزة”.

وأضاف أفشة: “الأهم من حصولي علي لقب شخصي هوا احساسي بالرضا بفضل الله تعالي أن ساهمت ولو بجزء بسيط مع النادي الاهلي والمنتخب في لحظات نجاح بسيطة، القاعدة واضحة للكل العب للمجموعة بإخلاص ومتهتمش بالجوائز الفردية ربنا سبحانه وتعالى يكافئك بالاثنين، شكرا DG لحسن التقدير”.

وكان قد علق مجدي أفشة، علي تعادل المنتخب المصري مع منتخب الجابون، ونشر أفشة استوري عبر الانستجرام كاتبًا:

"الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد، موسم طويل جدا، 50 مباراة ويمكن أكثر، طبيعي تكون مسئوليتك كبيرة، أكبر شرف تشيل اسم بلدك وتلعب عشان شعب كامل يكون مبسوط".

وأضاف: "معلش يمكن في الآخر حبة تعب وإجهاد خلو الصورة مش أحسن حاجة، لكن ان شاء الله قد المسئولية وحلم كأس العالم بمشيئة الله يتحقق".

وتابع: " لو زعلان من حاجة قول من حقك، طبعا الكلام في الكورة دائما متاح، بس بلاش تصفية حسابات ولعبة الألوان لأن لما مصر بتلعب كلنا هنا واحد واللون مش مهم، مين المدرب ولا مين اللاعب ولا مين المسئول المهم مصر تفوز".

وأتم: “مصر أجمل بلاد العالم”.

وكانت قد انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجابوني بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

