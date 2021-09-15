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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| بيان هام لـ مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. أمريكا تتوعد طالبان بعقوبات إضافية.. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن معارضته إقامة دولة فلسطينية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

أفادت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس الأمن الدولي سيصدر بياناً غدا الأربعاء موجه إلى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

مستقبلا زواره ببندقية.. حاكم هلمند التابع لـ طالبان يطالب الغرب بالعودة بالأموال وليس السلاح

رحب حاكم طالبان الجديد في ولاية هلمند الأفغانية، الذي قضى سنوات كقائد يقاتل البريطانيين في منطقة سانجين، بالزائرين ببندقية ملقاة على مكتبه، ومع ذلك يصر على أن وقت القتال قد انتهى.

نشرة أخبار العالم|تعليمات جديدة بشأن دخول السعودية.. الإمارات تدرج 38 فرداً و15 كياناً على لائحة الإرهاب

نشرة أخبار العالم.. رئيس وزراء إسرائيل يعترف بإخفاق كبير في سجن جلبوع.. هذا مصير الأسرى الفلسطينيين المعتقلين.. والسعودية تعلق على اعتداءات 11 سبتمبر

طيران أمريكي يغير على مواقع مليشيات قرب الحدود بين سوريا والعراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، أمس الثلاثاء، بأن قصفا أمريكيا استهدف مواقع لمليشيات مسلحة في منطقة البوكمال محافظة الأنبار بين العراق وسوريا‎.‎

أمريكا تتوعد طالبان بفرض عقوبات إضافية في هذه الحالة

هدّدت الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات دولية جديدة وإضافية على حركة طالبان، في حال اختلاف وعودها للمجتمع الدولي وخذلانهم بشأن سياستهم الجديدة مع عودتهم للحكم في أفغانستان.

معارض شرس للاتفاق النووي.. تعيين علي باقري نائبا لوزير خارجية إيران

قرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، تعيين علي باقري الدبلوماسي المعروف بمعارضته الشديدة للاتفاق النووي، نائبا له للشؤون السياسية خلفا للدبلوماسي المخضرم وكبير مفاوضي إيران في المحاثات النووية عباس عراقجي.

حوار مثير.. بلينكن يتعرض لسؤال محرج حول قدرات بايدن العقلية.. كيف رد؟

تعرض وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، لضغوط من بعض النواب بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال إفادة أدلى بها أمام المجلس حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اتخذ القرار بنفسه أم لا.

إثيوبيا أمدتنا بمعلومات خاطئة.. تصريحات خطيرة من السودان بشأن سد النهضة

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أمس الثلاثاء، أن إثيوبيا أمدت السودان بمعلومات خاطئة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

قيس سعيد يحدد شروط تشكيل حكومة جديدة في تونس

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الثلاثاء، عددا من الشخصيات العسكرية بقصر قرطاج وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية، بينها تشكيل الحكومة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن معارضته إقامة دولة فلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت،  أمس الثلاثاء، معارضته لفكرة قيام دولة فلسطينية، مؤكدا أن حدوث ذلك سيكون بمثابة الخطأ.

روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لتقسيم سوريا

رجح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس الثلاثاء، وجود سيناريو فعلي لدى الولايات المتحدة لتقسيم سوريا.

اتهام رئيس وزراء هايتي باغتيال الرئيس ومنعه من مغادرة البلاد

وجه المدعي العام في هايتي،  أمس الثلاثاء، الاتهام إلى رئيس الوزراء أرييل هنري باغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز.

نقلها وزير الخارجية.. رسالة من العاهل السعودي لرئيس الجزائر.. تفاصيل

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفوية، إلى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

بلينكن يبحث مع نظرائه بالإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل سبل تعميق العلاقات المشتركة

يستضيف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين اجتماعا عن بُعد، الجمعة المقبل مع نظرائه من الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.

وزير الخارجية الأمريكي: طالبان أصبحت أقوى مما كانت عليه عام 2001

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،  أمس الثلاثاء، أن حركة طالبان في هذا الوقت أصبحت أقوى مما كانت عليه عام 2001، مشيرًا إلى أن أعداء الولايات المتحدة يريدون أن تبقى أمريكا في أفغانستان لـ20 سنة قادمة.

الجيش الليبي يعلن القضاء على خلية من المسلحين والمرتزقة جنوبي البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، أن أحد أفراده قتل على يد مسلحين خلال عمليات لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

مجلس الأمن سد النهضة اثيوبيا السودان طالبان رئيس الوزراء الإسرائيلي

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