أفخم سيارة من بنتلي "فلاينج سبير 2021" في الإمارات

دائما ما تتألق شركة بنتلي البريطانية في فئة السيارات الفاخرة والسيارات الرياضية ذات المواصفات الخارقة، وتسعى بنتلي دائما لاستقطاب فئة المشاهير ورجال الأعمال بتصميماتها المميزة والفارهة.

وفي التقرير التالي سنتعرف على واحدة من أفخم سيارات السيدان التي أصدرتها بنتلي في عام 2021 .

و جاءت سيارة بنتلي "فلاينج سبير 2021" بمحركين مختلفين وذلك من خلال نسختين بمواصفات ميكانيكية مختلفة .

النسخة الأولى جاءت بمحركV8 بسعة 4000 سي سي مع تيربو مزدوج بقوة 542 حصان وعزم دوران يصل إلى 770 متر/ نيوتن يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ساعة في زمن قدرة 4.1 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 318 كم/ساعة.

بينما تتوفر النسخة الثانية بمحرك W12 بسعة 6000 سي سي تيربو مزدوج يولد 626 حصان وعزم دوران يصل إلى 900 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي دبل كليتش مكون من 8 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى 333 كم/ساعة.

ومن الداخل تأتي بنتلي فلاينج سبير موديل 2021 بمقصورة أمامية واسعة ومريحة، بكساء فخم من الجلد والخشب ولمسات من المعدن، بالإضافة لوحدة تحكم معدنية تم تثبيتها في الجزء الخلفي من الكونسول الوسطي؛ لمساعدة الركاب الخلفيين على التحكم ببعض مميزات السيارة، دون اللجوء للسائق.

كما تتوفر بها شاشة معلومات وترفيه بمقاس 12.3 بوصة وشبكة واي فاي ونظام ستيريو مكون من 10 مكبرات صوت، بالإضافة لأنظمة أخرى يمكن اختيارها عند الشراء تتألف من 16 مكبر صوت و19 مكبر صوت.

ومن الخارج تتوفر بنتلي فلاينج سبير موديل 2021 بتصميم فاخر وجذاب وهيكل وواجهة أمامية مصنوعة من ألياف الكربون اللامع، كما تضم عتبات جانبية ومشتت هوائي مثبت خلف السيارة.

يبلغ سعر بنتلي فلاينج سبير موديل 2021 نسخة المحرك V8 نحو 830.000 ألف درهم بينما يبلغ سعر نسخة المحرك W12 مليون و300 ألف درهم.