لعشاق الفخامة.. مواصفات وسعر بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الإمارات| صور

بمجرد الحديث عن السيارات الفارهة والفخمة سيأتي على خاطرك العلامة الفاخرة “بنتلى” المعروف عنها أفضل الإصدارات، والتي تلقي حضورا طاغيا بالسوق الإماراتية، ومن بين أفضل طرازاتها جاءت بنتلى بنتايجا موديل 2021 من فئة الـ SUV.

تتمتع سيارة بنتي بنتايجا موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول ثماني الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يولد قوة 542 حصانا، أما المحرك الثاني 12 سلندر، بسعة 6000 سي سي، يخرج قوة قدرها 626 حصانا، وجميع المحركات متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

تأتي سيارة بنتلي بنتايجا موديل 2021 بحزمة من التجهيزات وأنظمة الأمن والسلامة، منها نظام مساعد اصطفاف السيارات، التحذيرات عند الرجوع إلى الخلف، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، نظام تحكم في مسافة الاصطفاف من الأمام والخلف، مصابيح ليد خلفية وأمامية مع نظام مساعد الضوء العالي، مساعد الضوء العالي، مساعد هبوط المنحدرات، مساحات مزدودة بحساسات مطر، مراقبة ضغط الإطارات.

حملت السيارة بنتلي بنتايجا موديل 2021 جنط مضلع مزدوج قياس 21 بوصة، زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة، شبكة سوداء بعرض فتحات المصد السفلية، زوائد بالمصد الأمامي بلون جسم السيارة.

احتوت سيارة بنتلي على شبكة تهوية رادياتير مطلية بالكروم اللامع، سبويلر خلفي مثبت، زجاج خلفي مدفأ، سقف بانوراما، مرايا قابلة للطي والتسخين والتعتيم مزودة بذاكرة لتخزين الأوضاع، قضبان السقف، إضاءة ترحيبية متزامنة، فتحة الشعار المجنح، أجزاء لامعة بالنوافذ الجانبية من الألومنيوم.

أسعار بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى بسعر 850 ألف درهم.

الفئة الثانية W12 بسعر مليون درهم.