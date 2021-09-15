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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عجوز حامل
عجوز حامل

كشفت عجوز مفاجأة حملها الصادمة على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث تنتظر المرأة البالغة من العمر 62 عامًا طفلها الثالث على الرغم من انقطاع دورتها الشهرية منذ 16 عامًا وخضوع زوجها لعملية تعقيم.

 

كان حمل العجوز “جيني” البالغة من العمر 62 عامًا مفاجأة لها ولزوجها قبل متابعيها على الإنستجرام، فقد مر على انقطاع دورتها 16 عامًا، وخضع زوجها لعملية قطع القناة المنوية (الدافقة) لمنع الإنجاب.

 

أثارت جيني الغريب ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن حملها في عمر الـ 62 عامًا رغم انقطاع دورتها.

 

لكن جيني فجرت مفاجأة أخرى عندما قالت إن أحداً لم يسألها عن عمر زوجها رغم اندهاشهم من حملها في هذه السن.

 

فينما يخبرها الكثيرون في كثير من الأحيان أنها "كبيرة جدًا" على أن تنجب أطفالًا، فإن شريكها يبلغ من العمر 72 عامًا.

 

وكان قد أجرى عملية قطع القناة الدافقة، وهي نوع من العمليات الجراحية لمنع الإنجاب ويطلقون عليها "تعقيم الرجل" حيث إن قطع القناة المنوية (استئصال الأسهر) فعّال في منع الحمل بنسبة تقترب من 100%.

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