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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإسكان: المدن الجديدة انعكاس لمنظومة كبيرة من الخطط القومية

وزير الاسكان
وزير الاسكان

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه يتم العمل فى مدينة العلمين والتحضير لمدينة رأس الحكمة الجديدة، والتحضير لجميع التجمعات العمرانية بمستوياتها الوظيفية وأحجامها السكانية المختلفة على امتداد الساحل، كاشفا أنه يتم الاستعانة بمياه النيل في المناطق التي يتم العمل بها وتطوير المجتمعات العمرانية بها وتطلب طاقة كهربائية.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح رئيس الوزراء  ملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وافريقية أن الانعكاس البسيط الذي يحدث بشكل البناء يعتبر انعكاس لمنظومة كبيرة من الخطط القومية والإقليمية والتنمية الحضارية، التي تترجم فى النهاية إلى مجتمع عمراني أمام المواطن، ولكن الأساس هو الأهداف الاقتصادية التنموية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن تجارة العمران هو ما يستمر ويتم إطلاقه خلال الفترة القادمة، مما يؤدى إلى إدارة هذا العمران بشكل سليم وذكى، وأضاف أن كلما توجهت الدولة نحو العمران الحضري كلما كان الوضع الاقتصادي للدولة أفضل.

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية رئيس الوزراء الاقتصاد عاصم الجزار

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