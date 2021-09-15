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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية" يطلق قافلة دعوية إلى "أبو سمبل" و"وادي العلاقي"

وعاظ وواعظات الأزهر
وعاظ وواعظات الأزهر

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، قافلة دعوية وتنموية إلى منطقتي "أبو سمبل" و"وادي العلاقي" بمحافظة أسوان بمشاركة قيادات الدعوة بالمجمع وعدد من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مناطق وعظ محافظات الوجه القبلي، حيث تستمر فعاليات تلك القافلة على مدار أسبوع؛ وتنفذ برنامجًا توعويًا شاملًا من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الجمهور.

 

كما تقدم القافلة بعض المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.


وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتي ضمن خطة المجمع التوعوية التي يعمل من خلالها على تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للفئات المختلفة من الجماهير، وذلك لتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، بناءً على رؤية مسبقة تستهدف الوصول إلى أماكن مختلفة وتناقش قضايا بعينها تمثل حاجة الناس في تلك الأماكن.


أضاف عيّاد أن القافلة تركز في برنامجها على القيم الأخلاقية ودورها في بناء الوطن، بالإضافة إلى تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية والفكرية لهم بما يحقق رسالة الأزهر ونهجه الوسطي في عرض هذه المفاهيم بعيدًا عن الفكر المتطرف والمنحرف، بالإضافة إلى التأكيد على حب الوطن وأهمية الدفاع عنه، وضرورة التعاون المثمر بين أفراد المجتمع لتحقيق معدلات تنمية في مختلف المجالات والقطاعات.

أوضح الأمين العام أن المجمع يعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة في تنظيم هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، والمساهمة في حماية وحفظ الأمن والأمان للدولة ضد أعداء الوطن الذين يتربصون به ويسعون للنيل من وحدته.

البحوث الإسلامية قافلة دعوية أبو سمبل أسوان قيادات الدعوة

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