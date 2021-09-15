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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يدين الاعتداء العنصري ضد مسلمة على متن رحلة جوية أمريكية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الهجوم العنصري ضد المسلمين، حيث شهدت الرحلة الجوية على متن إحدى الطائرات الأمريكية والمتوجهة من أتلاتنا إلى ديترويت، اعتداء إحدى المسافرات على سيدة مسلمة محجبة، ووصفها بـ"الإرهابية".

هجوم عنصري

وأكد مجلس  العلاقات الأمريكية والأسلامية "كير" أن المسافرة المتهمة بالاعتداء سيطر عليها نزعة عدوانية منذ لحظة ركوبها الطائرة، حيث قامت  بمضايقة أفراد الطاقم والركاب أثناء الرحلة لفظيًا.

هذا وألقت إدارة الشرطة التابعة لهيئة مطار مقاطعة "وين" القبض على المسافرة بتهمة الاعتداء والسلوك غير المنضبط.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ذكرى هجمات ١١ سبتمبر يجب أن تكون بمثابة تذكرة للعالم بأن يتحد في وجه الإرهاب والتطرف والعنصرية بدلًا من أن تكون دافعًا للإسلاموفوبيا، مشيرًا إلى التأثيرات السلبية للصورة الزائفة التي صدرتها بعض وسائل الإعلام الغربية عن المسلمين.

استقبال وفد أمني من إسبانيا 

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الثلاثاء، وفدًا أمنيًا من إسبانيا؛ للتعرُّف على الدور الذي يقوم به المرصد في مكافحة التطرف، ومتابعاته الدؤوبة لأنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم أجمع وتناولها بالتحليل والتفنيد والرد على الشبهات؛ منعًا من ترسيخ أفكارها في العقول.

واستعرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم ١٣ وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وخلال الزيارة، عبر أرتورو فيرناندث، ملحق وزارة الداخلية بالسفارة  الإسبانية في مصر، عن تقديره للجهود التي يبذلها مرصد الأزهر في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وفق التعاليم الإسلامية السمحة، مضيفًا: "لم تكن لدي قبل تلك الزيارة فكرة دقيقة وواضحة عن أنشطة المرصد، فقط كانت لدي فكرة عامة، ولكن في الحقيقة سررت بحجم العمل الذي تقومون به، إن عملكم هذا مهم للغاية، ليس فقط للإسلام، ولكن من أجل الوفاق والعلاقات الطيبة بين جميع الأديان والشعوب".

رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب

نظم المرصدُ بالتعاون مع الوزارة، أمس الثلاثاء، ندوة لعدد من طلاب جامعة حلوان؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وعقد المرصد محاضرتين تم خلالهما الاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم إضافة إلى عرض لأبرز الملفات التي يتناولها المرصد بالبحث والتحليل. وقد حاضر في الأولى الدكتور حمادة شعبان المشرف على وحدة الرصد باللغة التركية بالمرصد، حيث تطرق إلى عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليها واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب إضافة إلى استعراض مجموعة من شهادات العائدين والعائدات من صفوف الجماعات الإرهابية.

أما المحاضرة الثانية تناول فيها دكتور طاهر رزق بهيئة المواد النووية عدد من القضايا ذات الصلة بموضوع التطرف والإرهاب، تحت عنوان "زرع الانتماء الوطني وتفعيله ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف كبعد اجتماعي للأمن القومي"؛ وذلك بهدف تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة.

جدير بالذكر أن تلك الندوة قد سبقها عددٍ من الندوات لطلاب جامعات كفر الشيخ والمنصورة والمنوفية وقناة السويس.

الأزهر الهجوم العنصري محجبة ‏الإسلاموفوبيا مرصد الأزهر التطرف

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