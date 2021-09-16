مغارة علي بابا.. ماذا وجد الأمن داخل فيلا التجمع الأول؟

تباشر جهات التحقيق، التحقيقات في واقعة فيلا التجمع الأول المضبوط بداخلها كميات من القطع الأثرية والسبائك الذهبية والأسلحة.

كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، النقاب عن عصابة مكونة من ٧ أفراد تمارس عمليات النصب والاحتيال على راغبي شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى فيلا فى التجمع الأول وتجميع المسروقات.

مضبوطات فيلا التجمع الخامس

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة استهدفت أجهزة وزارة الداخلية الفيلا المشار إليها وتم ضبط المتهمين.

وعثر مع المتهم الأول على "بطاقتان رقم قومى ورخصة قيادة بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم مزورين، وكارنيهان مزوران بإسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية، ومجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية، وجواز سفر مزور منسوب صدروه إلى إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم، وجهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئى يستخدمهم المتهم فى تزوير المحررات المشار إليها".



كما عثرت الأجهزة الأمنية داخل الفيلا على عدد ٢ طبنجة غير مرخصة، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و عدد ٣ طبنجات صوت بكل طبنجة خرينة تحوى عدد ٥ طلقات من ذات العيار، وعدد ٢ جهاز لاسلكى خاص بأفراد حراسة المتهم، وكمية من مخدر الشابو "الآيس" بقصد الاتجار، ومجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها، وعدد ١٠٤ سبيكة ذهبية زنة السبيكة الواحدة ١٠٠ جرام "يشتبه أن يكون ذهباً مقلد"، وكمية من العملات "الأجنبية والوطنية"، وسيارة، و11 هاتف محمول.

معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية أكدتها التحريات، وأفادت بقيام شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة وله محل سكن آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بإنتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالإشتراك مع 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية بتكوين عصابة، تخصص نشاطها الإجرامي بالنصب والإحتيال على الأشخاص راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة ، والتى قام المتهم بإستئجارها لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة .



وبمواجهة المتهمين أمام جهات وزارة الداخلية أقروا جميعاً بنشاطهم الاجرامي، أقر المتهم الأول بقيامه بتزوير المستندات والعملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بإستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته ، وإستخدامه باقى المتهمين للعملات والتماثيل الفرعونية للنصب والإحتيال على الضحايا.