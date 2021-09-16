مجلس الأمن يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.. وماكرون يعلن مقتل زعيم داعش في الساحل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر ترحب ببيان مجلس الأمن الداعي لاستئناف مفاوضات سد النهضة

الرئيس السيسي: مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات

محمد بن زايد وماكرون يشدّدان على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي

تحالف أمني بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة نفوذ الصين.. وسط استياء فرنسي

مجلس الأمن يجدد مدة البعثة الأممية في ليبيا

البيت الأبيض: بايدن "واثق" برئيس الأركان بعد تقرير عن اتصالات سرية مع الصين‎‎



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت عن ترحيب مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، مضيفة أن ذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

وقالت خارجية مصر إن البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثمارا لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شددا على "التزامهما تجاوز التحديات الإقليمية ومحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بينهما في مجالي الأمن والدفاع".

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن قوات بلده، قتلت زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.

وقالت "الجريدة" إن مجلس الأمن الدولي جدد مدة البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية الشهر الحالي على أن يتم التصويت مجددًا حول الموضوع بحلول نهاية المدة.

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن واشنطن، الساعية لتعزيز تحالفاتها في كل الاتجاهات للتصدي لبكين أعلنت تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضم كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في مشروع يهدد بتقويض الطموحات الفرنسية في المنطقة.

وأفادت "الوطن" بأن البيت الأبيض أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه ”ثقة تامة“ في الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، بعد تقرير عن اتصاله سرًا مرتين بنظيره الصيني، بشأن المخاوف من أن يشعل دونالد ترامب، الذي كان رئيسًا للولايات المتحدة حينها، حربًا مع الصين.

