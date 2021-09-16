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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أردت البقاء.. بواليا يكسر حاجز الصمت بشأن رحيله عن الأهلي (خاص)

والتر بوليا مهاجم
والتر بوليا مهاجم الأهلي المعار إلى مالاتيا سبور التركي

أكد الكونغولي والتر بواليا لاعب النادي الأهلي المعار إلى مالاتيا سبور التركي، أنه كان يرغب في الاستمرار مع القلعة الحمراء، في الموسم الجديد 2021-2022.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرا، رحيل والتر بواليا إلى مالاتيا سبور التركي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال والتر بواليا، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "أردت البقاء مع الأهلي، لكن الأمور لم تسير بالطريقة التي أردتها".

وأضاف والتر بواليا: "مهمتي مع النادي الأهلي لم تنته بعد، سأعود مجددا".

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يذكر أن الأهلي تعاقد مع والتر بواليا قادما من الجونة فى يناير الماضي، في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 22 مليون جنيه.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ والتر بواليا 350 ألف يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

أحمد شوبير: تجديد عقد صلاح محسن مع الأهلي لمدة 5 سنوات:


في سياق آخر، زف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بشرى سارة لجماهير الفريق الأحمر.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ صلاح محسن، وعلق: "تجديد عقد صلاح محسن لمدة 5 سنوات".

 

 

 

 

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