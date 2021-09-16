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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عمل الفرق المتنقلة بمطروح لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

استمرار أعمال الفرق
استمرار أعمال الفرق الطبية المتنقلة


أكد الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار أعمال  الفرق المتنقلة بمراكز الشباب ومديريات الخدمات لتطعيم اللقاح لمواجهة فيروس كورونا.
   

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وشدد على توفير اللقاح والفرق المتنقلة  بمركز شباب مطروح ومركز شباب مصر بغوط رباح و مركز شباب الزويدة برانى ومركز شباب الضبعة ومركز شباب النجيلة ومركز شباب السلوم ومركز شباب الرويسات بالحمام بالتنسيق ومديرية الشباب والرياضة بمطروح خلال الفترة من  يوم ١٣ سبتمبر إلى ١٩ سبتمبر والذى يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً  كل يوم للفئة العمرية المستهدفة

وأشار إلي أنه يتم توفير اللقاح عن طريق الفرق المتنقلة تحت رعاية الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة والسكان  واللواء  خالد شعيب محافظ مطروح و في اطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة الجميع  ومع مواجهة فيروس كورونا ..وتيسيرا  على أهالي المحافظة لتلقي اللقاح
للحماية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى تستمر لليوم الثاني  عمل القوافل الطبية المجانية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والطبية بمدن ومراكز المحافظة  حيث  بدأت من أمس   الاربعاء وحتى الخميس 16 سبتمبر  الجارى قافلة طبية متنقلة مجانية بقرية غوط الوز  بمركز برانى لتقديم الخدمات الصحية والطبية بالمجان لأهالى القرية  .

 

وتضم القافلة الطبية عدد من التخصصات الطبية لتقديم العلاج اللازم للمرضى .

محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح فيروس كورونا مديرية الصحة

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