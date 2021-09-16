لمدة أسبوعين.. فتح باب الالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا للوافدين

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للوافدين من الطلاب والطالبات لمدة أسبوعين.



وأضاف الشربيني أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

azu.edu.eg/azharsr

علمًا بأن كود دفع خدمة فوري للطلاب الوافدين هو: 62980

وكود الدفع للمصريين هو: 645.