الإعلان عن إجراءات استكمال أوراق التسجيل لرواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم للدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك في الفترة من: 2021/7/7، إلى 2021/8/7. ولاستكمال الإجراءات اللازمة لتسكين المتقدمين للدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية؛ وَفقًا لرغباتهم.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر، أن الإعلان يأتي في ضوء الشروط والضوابط المقررة لكل رواق؛ يرجى الدخول على رابط الاستعلام بالأسفل.( باستخدام الرقْم القومي، أو رقم جواز السفر لغير المصريين).

وأكدت إدارة الجامع الأزهر، أن هذا الإعلان خاص بالمتقدمين لرواق العلوم الشرعية والعربية، فالرجاء التأكد جيدا من الرقم القومي الذي تم التسجيل بواسطته وإدخاله بالإنجليزية، وبالنسبة للمتقدمين بباقي الأروقة سيتم الإعلان عما يخصهم قريبا إن شاء الله.

يشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن إجراءات استكمال التقدم للدراسة برواق القرآن الكريم للكبار والأطفال، ورواق التجويد والقراءات، ولجان ومواعيد اختبارات تحديد المستوى لاحقًا.

https://www.azhar.eg/query?fid=142