نظير عياد يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب بنادي مستشاري النيابة

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بنادي مستشاري النيابة الإدارية والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٥ سبتمبر الجاري، وبمشاركة أكثر من ٢٠ دار نشر قانونية وثقافية وجهات حكومية.





وقال الأمين العام خلال جولته بالمعرض إن مشاركة الأزهر الشريف في مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بدعم تواجد الأزهر وإصداراته العلمية في مختلف الفعاليات الجماهيرية بما يسهم في نشر المنهج الوسطي بين الناس.



أضاف عياد أن هذه المشاركة تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، حيث يقدم الأزهر الشريف مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه الفكر المتطرف وما ينشره من مفاهيم خاطئة حول كثير من القضايا المعاصرة، بالإضافة إلى دور هذه الإصدارات في بيان فلسفة المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



كما أكد عياد أن الأزهر الشريف حريص على التعاون المثمر والفعال مع الهيئات والوزارات المختلفة في سبيل تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، مما يسهم في تقدم الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

نظير عياد يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

نظير عياد يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

نظير عياد يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب