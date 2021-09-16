أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب بنادي مستشاري النيابة الإدارية

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بنادي مستشاري النيابة الإدارية الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر الجاري، وبمشاركة أكثر من 20 دار نشر قانونية وثقافية وجهات حكومية.

معرض الكتاب

وقال الأمين العام خلال جولته بالمعرض إن مشاركة الأزهر الشريف في مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بدعم تواجد الأزهر وإصدارته العلمية في مختلف الفعاليات الجماهيرية بما يسهم في نشر المنهج الوسطي بين الناس.



وأضاف عياد أن هذه المشاركة تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، حيث يقدم الأزهر الشريف مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه الفكر المتطرف وما ينشره من مفاهيم خلطئة حول كثير من القضايا المعاصرة، بالإضافة إلى دور هذه الإصدارات في بيان فلسفة المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

كما أكد عياد أن الأزهر الشريف حريص على التعاون المثمر والفعال مع الهيئات والوزارات المختلفة في سبيل تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، مما يسهم في تقدم الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

مسابقة "لماذا يلحدون؟!"

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان: "لِمَاذَا يُلْحِدُون ؟!"؛ لمواجهة الانحرافات الفكرية التي تنشر وتبَث وتثير بواعث الإلحاد في المجتمع، مما يهدّدُ أمن المجتمع واستقراره، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالمواجهة الحاسمة لمثل هذه الأفكار البعيدة كل البعد عن صحيح هذا الدين والتي تمثل خطرًا على الفرد والمجتمع.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن المسابقة تستهدف تأصيل روح الإيمان بالله تعالى، وتبصير المجتمع بما يُنْشَرُ ويُبَثُّ من مفاهيم عقائدية هدّامة، وتشجيع الأفكار الهادفة البنَّاءة الساعية لإصلاح المجتمع، وتقديم الحلول الجذرية لما يواجهه من قضايا ومشكلات، وذلك من خلال النوافذ والقنوات المشروعة، بالإضافة إلى فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاته.



أضاف عيّاد أن المسابقة تُعقد من خلال محورين رئيسين، حيث يضم المحور الأول المشاركة في أحد الأعمال الآتية: البحث العلمي، القصة القصيرة، قصة الأطفال، القصيدة الشعرية، المسرحية، السيناريو والحوار لفيلم، المجلة، أما المحور الثاني فيستقبل المشاركة في أحد الأعمال التصويرية أو التسجيلية المتمثلة في: الفيلم التسجيلي الوثائقي، الفيديو الدعوي، البرنامج الحواري، الـ"موشن جرافيك".



فيما أوضحت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات أن جوائز المسابقة متنوعة وتشتمل على ثلاثة مستويات في كل عمل من أعمال المسابقة؛ حيث تبلغ الجائزة الأولى 15 ألف جنيه، والثانية 12 ألف جنيه، والثالثة 10 آلاف جنيه، والأعمال الفائزة سَتَؤُولُ مِلكيتُها إلى مجمع البحوثِ الإسلامية، ويحقُّ له نشرها والاستفادة منها بأيِّ وجهٍ من الأوجه الممكنة، دون الرجوع إلى صاحب العمل.