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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

بوتين في العزل بسبب
بوتين في العزل بسبب كوىونا

تعتبر روسيا، من أكثر دول العالم تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعتبر روسيا خامس دولة من حيث عدد الإصابات، وتبذل موسكو جهودا مضنية للحد من ارتفاع عدد الإصابات رغم توفر اللقاحات لديها.

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عزل بوتين

وكانت وسائل إعلام روسيا ، أعلنت أن الرئيس فلاديمير بوتين سيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا.

من جانبه أكد الكرملين أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين ،  لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بالمؤتمر الأمني في طاجيكستان، حيث أنه لن يحضر شخصيا في المؤتمر، ولكن سوف يشارك عبر تقنية  الفيديو كونفرنس.

 

وقال رئيس روسيا فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره إمام علي رحمون، رئيس طاجيكستان، إنه بسبب رصد العديد من إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، في أوساطه ومن حوله ، فإنه سوف يخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة، وبذلك لن يتمكن من المشاركة حضوريا في القمة الإقليمية التي سوف تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في دوشانبي، في طاجيكستان، وذلك وفقا لما صرح به الكرملين.

وأكد رئيس روسيا  فلاديمير بوتين،  أن عشرات الأشخاص في حوله ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي منذ مطلع الأسبوع.

 

وقال بوتين: "كما تعلمون، رصدت إصابات بفيروس كورونا بين أوساطي، ليس مجرد شخص أو اثنين بل العشرات من الأشخاص"، وكان يتحدث عبر اتصال فيديو خلال اجتماع لتحالف أمني تقوده موسكو.


العزل الذاتي

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتين سيضطر لقضاء "بضعة أيام" في العزل الذاتي بعد إصابة عشرات من أفراد دائرته المقربة بمرض كوفيد-19.

وللتعرف على حالة بوتين والقصر الرئاسي .. تابع الفيديو جراف التالي:

بوتين روسيا وسائل إعلام روسيا الرئيس فلاديمير بوتين الكرملين

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