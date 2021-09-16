ماذا لو تعرض كوكب الأرض لعاصفة شمسية شديدة.. اعرف التفاصيل

كشفت ماجدة محب باحث في معمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، السيناريوهات المتوقعة حال حدوث عاصفة شمسية، قائلة:" الشمس تعتبر كتلة من الغاز و جسيمات مشحونة وتتحرك بسرعات مختلفة، والشمس تنشر كميات من الانبعاثات بشكل مستمر نتيجة الدوران بسرعات كبيرة ودرجات الحرارة الشديدة".

وأضافت ماجدة محب في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، أن الإشعاعات الشمسية 3 انواع منها تيارات كهرومغناطيسية او جزيئات لها طاقات مرتفعة أو رياح شمسية .

وتابعت ماجدة محب :" الإشعاع الكهرومغناطيسي يكون له تأثير على طبقات جو الأرض ويسبب خلل في الاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعية والتليفزيونية".

وأكملت ماجدة محب:" لو حدثت عاصفة شمسية بشدة كبيرة وتوجهت نحو كوكب الأرض قد تحدث أضرار شديدة على الاتصالات والإنترنت والأقمار الصناعية، كما يكون هناك تأثير سلبي على ركاب الطائرات لأنهم عرضة للإشعاعات ".

ولفتت ماجدة محب:" العاصفة الشمسية تمر بالكواكب الأخرى وتمر بالغلاف المغناطيسي للأرض الذي يقوم بتهدئة حدة أي عاصفة شمسية بشكل كبير".