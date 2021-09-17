واتساب يطور ميزة جديدة للتطبيق على سطح المكتب.. تعرف عليها

يعمل واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة عند طرحها ستتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى ملصقات، و ستتوفر الخاصية مستقبلا عبر إصدار سطح المكتب الخاص بالخدمة.

ويشاع إن منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة فيسبوك Facebook، تعمل على تطوير ميزة الملصقات الجديدة في الوقت الحالي، ولم تتوفر لمختبري الإصدارات التجريبية من واتساب حتى الآن، وفقا لـ"gadgets 360".

واتساب يتيح للمستخدمين إرسال الصور على شكل ملصقات قريبا



ووفقا لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا التطبيق الجديدة، لم تعلن شركة واتساب رسميا، عن خطتها لجعل الميزة الجديدة متوفرة لجميع مستخدمي سطح المكتب.

وقد كشف موقع تتبع ميزات واتساب المستقبلية في تقرير سابق، أن التطبيق يختبر إعدادات الحد الزمني لوضع الاختفاء لمستخدمي إصدار خدمة الدردشة على نظام التشغيل أندرويد.

وكان رصد الفريق الخاص بمتعقب واتساب "WABetaInfo"، ميزة الملصقات الجديدة المسماة "Send Image as Sticker"، على الإصدار التجريبي من واتساب الذي يحمل الرقم 2.2137.3، والمخصص لأجهزة سطح المكتب.

ومع ذلك، ذكر التقرير أيضا أن "هذه الميزة قيد التطوير، وهي غير متاحة لمختبري الإصدار التجريبي".

وتظهر الصور التي قام موقع WABetaInfo بمشاركاتها، معاينة للميزة المشتركة والتي بمجرد طرحها، سيتمكن المستخدمون من رؤية رمز ملصق جديد بجوار شريط التسمية التوضيحية، وعند النقر فوقه، سيرسل واتساب صورة كملصق بدلا من تحميل صورة عادية.

ميزة واتساب Send Image as Sticker

وكما سيتمكن المستخدمون من التحقق مما إذا كانت الصورة التي تم إرسالها بالفعل عبارة عن ملصق أم لا، وفقًا للتقرير، لن يختبر واتساب على نفس الميزة في الوقت الحالي لإصداراته التجريبية على نظامي أندرويد وiOS.

وستساعد أحدث ميزة مستخدمي واتساب على إنشاء ملصق بسرعة من صورة دون استخدام أي تطبيق تابع لجهة خارجية.

ميزة واتساب Send Image as Sticker

الجدير بالذكر أن واتساب يصدر بانتظام مميزات وتحديثات جديدة لتوفير تجربة أفضل لمستخدميه، حيث أشارت أحدث التقارير إلى تطبيق الدردشة الاجتماعية، يعمل على وضع اختفاء جديد للرسائل، سيسمح لمستخدميه على هواتف أندرويد بتعيين أوقات مختلفة، والاختيار بين 90 يوما أو 7 أيام أو 24 ساعة لرسائله المؤقتة.

ويقال إن المؤقت الافتراضي لرسائل الاختفاء سيكون متاحا في قسم الرسائل المختفية في إعدادات الخصوصية في التطبيق، وسيكون هناك أيضا خيار إيقاف بمجرد تمكين المؤقت، وسيتم حذف المحادثات تلقائًا بعد المدة المحددة.

ويشار أيضا إلى أن واتساب يختبر ميزة نسخ الرسائل الصوتية لمستخدمي هواتف آيفون، ولكن قد تصل الميزة الجديدة إلى جميع مستخدميه بمرور الوقت.