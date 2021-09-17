لحظة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية من قاذفات مثبّتة داخل قطار.. شاهد

عرضت فضائية “يورو نيوز”، تقريرا، رصد تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية من قاذفات مثبّتة داخل قطار.



كوريا الشمالية قالت إنها أطلقت بنجاح صاروخين بالستيين، من قطار، لأول مرة، مشيرة إلى أنها تواصل تعزيز دفاعاتها؛ بعد أن اختبرت الكوريتان إطلاق صواريخ تفصل بينها ساعات، في استعراض للقوة العسكرية.

وعرضت وسائل إعلام رسمية، ما بدا أنهما صاروخان مختلفان، انطلقا من قاذفات مثبتة على عربات قطار، وتغطيهما نيران برتقالية على طول مساريهما وهما محاطين بغابة كثيفة.

عمليات الإطلاق التي جرت أمس الأول، الأربعاء، أكدت عودة التوترات بين الخصمتين، وسط الجمود الذي طال أمده في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة< بهدف تجريد كوريا الشمالية من برنامج أسلحتها النووية.