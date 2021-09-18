الشراء الموحد تضخ 1.4 مليون عبوة ميراج لعلاج مضاعفات كورونا بالمستشفيات

أكدت هيئة الشراء الموحد، أنه تم توفير أدوية علاج كورونا لمستشفيات وزارة الصحة حرصا على المرضى، مؤكدة أنها تعاقدت على كميات كبيرة من لقاح كورونا بهدف التوسع في التطعيمات .

وقالت هيئة الشراء الموحد، إنه تم مؤخرا توفير وضخ أدوية "الميراج" و"مونوكلونال" كأحد أهم المستحضرات التى لها تأثير فعال في مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية.

وتابعت : ميراج علاج قوى لمواجهة الحالات التى تعانى من التهاب رئوى حاد بسبب الإصابة بفيروس كورونا ، حيث تم توريد مليون و430 ألف عبوة من الميراج لمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لتقاريرها بمستشفيات العزل، أنه في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة قامت اللجنة بتحديث برتوكول العلاج للمرة الخامسة لإضافة عدد من الأدوية الهامة في التعافي السريع من كورونا ، مشيرة إلي أن ميراج متوفر بالمستشفيات الحكومية كعلاج قوى في حالات كورونا ، التى تعانى من التهاب رئوى حاد، كأعراض الفيروس الخطرة ويمتاز بقدرته على مقاومة البكتيريا المقاومة لبقية المضادات الحيوية الأخرى.

وتابعت : نجحت الأدوية الجديدة في علاج عدد كبير من الحالات المصابة بكورونا ، وحققت نتائج مبهرة خاصة في ظل الموجة الرابعة، واستكملت اللجنة أنه يفضل الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى بعد الحصول علي تطعيم كورونا لكون لقاح كورونا لا يمنع الإصابة مطلقا ، وإنما يقلل من احتمال حدوثها، وفي نفس الوقت يحد من المضاعفات الخطرة للفيروس .

وقالت : هناك تطور كبير في آليات العلاج الخاص بكورونا وتم توفير الأدوية بالمستشفيات، كما أنها حققت نسبة نجاح قدرها 84.1% في التعافي من كورونا بجميع مستشفيات العزل بالجمهورية.

وقالت : أى أدوية جديدة ستظهر فاعليتها القوية في مواجهة أعراض كورونا سيتم توفيرها للمريض بشكل سريع.