عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اثارت غضب جمهورها.. إطلالات جريئة ونادرة لـ نرمين الفقي عبر انستجرام

نرمين الفقي
نرمين الفقي

الإطلالات الجذابة والأنيقة التي يظهر من خلالها الفنانين في جلسات التصوير، عادة ما يُصبح الجمهور والمتابعين هم نقادها، فإما أن يعبروا عن جمالها، أو ينتقدوا جرائتها، وهذا تحديدًأ ما حدث مع الفنانة نرمين الفقي.

 

ظهرت الفنانة نرمين الفقي في جلسة تصوير مع المصور عماد جو، بإطلالة أنيقة لكن رأها بعض المتابعين أنها جريئة، لينقسم جمهورها إلى فريقين ما بين معجبين به او منتقدين لجرائته.

 

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

تقشير طبيعي للبشرة دون الحاجة لـ مواد كيميائية.. تفاصيل

إطلالة جذابة

 

تميز فستان الفنانة نرمين الفقي باللون الـ “بيبي بلو” الهادئ، الذي يتماشى مع شخصيها الرقيقة، مُطعم بورد صغير من اللؤلؤ الفضي على منطقة الصدر والكتف الأيسر، الفستان الذي رأه البعض جرئ لكونه بكتف واحد بسيط "وان شولدر" مزينًا بتطريز، وشفاف من منطقة البطن، وبه كرانيش من الأسفل مصنوع من قماش الشيفون.

 

وزينت الإطلالة بإكسسورات مكونة من حلق وإسوارة، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

 

إطلاله شبابية

وظهرت بفستان أخر باللون الأصفر، تميز قصته بكتف واحد، وبه كرانيش من عند الصدر، قصير من الأمام وطويل من الخلف، واعتمدت مكياجاً قوياً، وروج باللون النيود، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

 

صورة عائلية

كانت الفنانة نرمين الفقي، قد نشرت صورة عائلية نادرة لأسرتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "إنها حقًا عائلة محترمة.. جدي وجدتي وخالتي وخالي".

 

استئناف العمل

استأنفت نرمين الفقى تصوير دورها في مسلسل "شارع 9" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسرعلى ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى.

تنفيذ 670 حكما وضبط 556 مخالفة مرورية و23 قضية تموينية بأسوان

هيفاء وهبي تستعرض سيارتها الفارهة..  شاهد

 

عمل اجتماعي

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" فى إطار اجتماعى حول المشاكل التى تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفى، أحدها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن فى شارع 9 بمنطقة المعادى ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.

نرمين الفقي

177325-نرمين-الفقى-فى-جلسة-تصوير-جديدة-(2)
177325-نرمين-الفقى-فى-جلسة-تصوير-جديدة-(2)
354590-نرمين-الفقى-باطلالة-جذابة-فى-احدث-جلسة-تصوير
354590-نرمين-الفقى-باطلالة-جذابة-فى-احدث-جلسة-تصوير
406361-نرمين-الفقى-فى-احدث-جلسة-تصوير-(2)
406361-نرمين-الفقى-فى-احدث-جلسة-تصوير-(2)
518138-الفنانة-نرمين-الفقي
518138-الفنانة-نرمين-الفقي
539637-نرمين-الفقي
539637-نرمين-الفقي
593628-الفنانة-نرمين-الفقى
593628-الفنانة-نرمين-الفقى
622633-نرمين-الفقى-فى-احدث-جلسة-تصوير
622633-نرمين-الفقى-فى-احدث-جلسة-تصوير
Capture
Capture
نرمين الفقي الفنانة بيبي بلو إطلالة شبابية إطلالة جذابة انستجرام

ترشيحاتنا

بعد رأسية من صلاح.. ساديو ماني يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك كريستال بالاس

بعد كارثة مرفأ بيروت.. ضبط شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم في لبنان

المحكمة تقضي بحبس فتاة الهوهوز وصديقها 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

"السودان": حققنا نصرا كبيرا بالحصول علي دعم دولي تجاه قضية سد النهضة

كيفية التخلص من الصداع النصفي بالأعشاب والمسكنات

ضبط «سرينة» قاتل زوجته بـ14 طعنة في الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

الإدارة توافق واللاعب يفكر.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام لـ سموحة

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ