اثارت غضب جمهورها.. إطلالات جريئة ونادرة لـ نرمين الفقي عبر انستجرام

الإطلالات الجذابة والأنيقة التي يظهر من خلالها الفنانين في جلسات التصوير، عادة ما يُصبح الجمهور والمتابعين هم نقادها، فإما أن يعبروا عن جمالها، أو ينتقدوا جرائتها، وهذا تحديدًأ ما حدث مع الفنانة نرمين الفقي.

ظهرت الفنانة نرمين الفقي في جلسة تصوير مع المصور عماد جو، بإطلالة أنيقة لكن رأها بعض المتابعين أنها جريئة، لينقسم جمهورها إلى فريقين ما بين معجبين به او منتقدين لجرائته.

إطلالة جذابة

تميز فستان الفنانة نرمين الفقي باللون الـ “بيبي بلو” الهادئ، الذي يتماشى مع شخصيها الرقيقة، مُطعم بورد صغير من اللؤلؤ الفضي على منطقة الصدر والكتف الأيسر، الفستان الذي رأه البعض جرئ لكونه بكتف واحد بسيط "وان شولدر" مزينًا بتطريز، وشفاف من منطقة البطن، وبه كرانيش من الأسفل مصنوع من قماش الشيفون.

وزينت الإطلالة بإكسسورات مكونة من حلق وإسوارة، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

إطلاله شبابية

وظهرت بفستان أخر باللون الأصفر، تميز قصته بكتف واحد، وبه كرانيش من عند الصدر، قصير من الأمام وطويل من الخلف، واعتمدت مكياجاً قوياً، وروج باللون النيود، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

صورة عائلية

كانت الفنانة نرمين الفقي، قد نشرت صورة عائلية نادرة لأسرتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "إنها حقًا عائلة محترمة.. جدي وجدتي وخالتي وخالي".

استئناف العمل

استأنفت نرمين الفقى تصوير دورها في مسلسل "شارع 9" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسرعلى ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى.

عمل اجتماعي

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" فى إطار اجتماعى حول المشاكل التى تهم الأسرة المصرية مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفى، أحدها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن فى شارع 9 بمنطقة المعادى ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.

نرمين الفقي

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