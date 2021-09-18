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10 أطعمة تطهر الشرايين وتحميك من الأزمات والنوبات القلبية والجلطات

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 10 أطعمة تطهر الشرايين وتحمي من الأزمات والنوبات القلبية والجلطات.


10 أطعمة تطهر الشرايين وتحميك من الأزمات والنوبات القلبية والجلطات:

 

١زيت كبد الحوت يخفض ضغط الدم ويوسع الشرايين ويمنع الجلطات

٢ الثوم والبصل من الأطعمة المعززة لصحة القلب والشرايين وتقلل الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار

٣ الأفوكادو يحسن نسبة الكوليسترول ويجعل الشرايين خالية من أي عوائق

٤ البروكلي يعمل على عدم اتلاف الشرايين ويخفض ضغط الدم والكوليسترول

٥ القرفة مضادة للأكسدة وتقوي القلب والأوعية الدموية

٦ إضافة الكركم للطعام يعمل على تقليل الأضرار التي تلحق بجدار الشرايين

٧ الرمان يحمي بطانة الشرايين من التلف ويساعد على تدفق الدم بقوة

٨ زيت الزيتون بعصير الليمون مضاد أكسدة قوي يحمي الشرايين ويخفض الكوليسترول الضار

٩ الشاي الأخضر يحسن مستويات ضغط الدم ويقلل الإصابة بتصلب الشرايين

١٠ تناول التوت البري يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب 40%.

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