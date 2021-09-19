صور توضح إطلالة هيونداي أيونيك 6 الكهربائية 2023

استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط بعض الصور للنسخة هيونداي أيونيك 6 موديل 2023 والتي تعتمد على منظومة الدفع الكهربائي، ولكنها مازالت تحمل الكثير من مظاهر التخفي والتمويه، بينما تأتي السيارة بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدانن وبالطبع سوف تضم العديد من التجهيزات الفنية والتي تقدم على الطريقة الخاصة بالصانع الكوري الجنوبي المخضرم.

العدسات التجسسية تكشف ملامح السيارة هيونداي أيونيك 6 الكهربائية 2023

ترتكز السيارة هيونداي أيونيك 6 الكهربائية 2023 على عجلات رياضية تدعمها جنوط معدنية اقرب إلى تصميم الدرع الحربي، مع لمسة مروجية الشكل خماسية الاضلاع، والتي تجمع بين اللون الفضى والاسود، وعلى الرغم من تزاحم التمويه الخارجي للسيارة، لكنها افصحت عن المفهوم رباعي الابواب، كما يبدو أن هذه النسخة سوق تتمتع بمصابيح امامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى مصابيح خلفية تعمل بنفس التقنية.

ظهرت الناحية الخلفية من السيارة بارتفاع كبير يجعلنا نتوقع تواجد سوبيلر رياضي مثبت اعلى مساحة التخزين الخلفية، كما جاءت ايضا بزعنفة القرش الخلفية والتي تتوسط ناحية السقف، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، و مرايات جانبية باللون الاسود اللامع، مع بعض اللمسات الجانبية الخاصة بمنطقة العتبات.

ومن المتوقع أن تاتي السيارة هيونداي أيونيك 6 الكهربائية 2023 على منصة E-GMP، بينما تتمتع بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة 215 حصانا، مع اضافة عالية نسخة اخرى عالية التجهيز تستطيع أن تنتج قوة قدرها 308 حصانا، مع مدى سير يصل إلى 483 كيلومتر في الساعة، وعلى الرغم من عدم تداول الصور الخاصة بالمقصورة الداخلية إلا انها سوف تتمتع بالعديد من التجهيزات الداخلية مثل انظمة الترفية وعرض المعلومات، وبعض برامج الرفاهية والتحكم.