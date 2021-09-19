عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة

المضبوطات
المضبوطات

تمكن رجال المباحث من ضبط مسئول عن مصنع لحوم بالقاهرة بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع "بدون ترخيص".

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وغير صالحة للإستخدام الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 1,250 طن لحوم مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها".

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

لحوم بالقاهرة ب المواد الغذائية الأجهزة الامنية مجهولة المصدر

موضوعات متعلقة

ضبط 13 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر داخل مصنع في الجيزة

ترشيحاتنا

علي جمعة: يجوز للإنسان أن يهب ما شاء لأي شخص في حياته

3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك العين السخنة الشهر الماضى

شاهد.. الداخلية تداهم بؤرة لترويج المخدرات بعين شمس

دعاء الحفاظ على النفس من العين والحسد والأمراض

"التعليم" تُّحصل 3% من مصروفات طلاب المدارس الخاصة والدولية

تعرف على مدينة السيارات العالمية.. وخبراء: كانت حلماً وأصبحت حقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

نادين تطلق قذائفها بعد العودة للفن: زوجي عمدة في المنيا.. وسعاد حسنى سبب اعتزالى

شوبير يكشف تطورات أزمة قيد لاعبي الزمالك .. ومفاجأة في مصير الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

فيديو

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ