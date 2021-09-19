شاهد.. ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة

تمكن رجال المباحث من ضبط مسئول عن مصنع لحوم بالقاهرة بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع "بدون ترخيص".

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وغير صالحة للإستخدام الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 1,250 طن لحوم مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها".

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.