هونر تطلق رسمياً هاتفها الذكي Play 20 Pro.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة Honor هونر الصينية رسمياً هاتفها الذكي الجديد Play 20 Pro ضمن سلسلة هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة Play 20، وقد تم إطلاقه في صمت للأسواق الصينية بمواصفات مميزة وسعر منافس.

وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني، فإن الهاتف الذكي من هونر Play 20 Pro، يتم تشغيله بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، مع بطارية تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، يتم شحنها فى وقت قياسي، بالإضافة إلى وحدة كاميرا رباعية خلفية مميزة.

مواصفات هاتف هونر الذكي Play 20 Pro

جاء هاتف Play 20 Pro من هونر، بشاشة من نوع OLED، والتى تأتى بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم التدرج اللوني من نوع DCCI-P3، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة.

هاتف Play 20 Pro من هونر

يحتوى الهاتف الذكي من هونر Play 20 Pro على كاميرا رباعية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع والتى تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، وللتصوير السيلفي ومكالمات الفيدو، احتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف Play 20 Pro من هونر، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G80 SoC، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

يملك الهاتف بطارية بسعة 3800 مللي امبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، كما ذكرت الشركة الصينية أن الهاتف يتم شحنه بالكامل في 65 دقيقة فقط، ويأتي الهاتف بخيارين في الألوان وهما: الأبيض والأسود.

يأتي هاتف هونر الذكي الجديد Play 20 Pro بسعر 263 دولا "أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري"، متوفر للبيع بدءا من الآن.