للشاب الإماراتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021| صور

تتعدد الإصدارات المطروحة من قبل كل صانع للسيارات بين موديلات 2021، بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بالإضافة إلى الكروس أوفر، والهاتشباك الشهيرة، والكوبيه صاإبة الإطلالة الشبابية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 5 سيارات كوبيه لـ موديلات 2021 داخل السوق الإماراتي.

1 - بي إم دبليو M8 موديل 2021

تأتي السيارة بي إم دبليو M8 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.867 متر، وبعرض يبلغ 1.907 متر، و 1.362 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.827 متر، بالاضافة إلى مقدمة طويلة وانسيابية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة.

زودت السيارة بي إم دبليو M8 موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 625 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تأتي بسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 10 كم/ساعة في غضون 3.2 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة بي إم دبليو M8 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 905.900 درهم.

2 – بي ام دابليو سيريز 4 موديل 2021

صممت السيارة بي ام دابليو 4 موديل 2021 بسقف مكشوف واطلالة شبابية انيقة، بينما تأتي السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 4.770 متر، و بعرض يقدر بـ 1.825 متر، و 1.394 متر للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.851 متر، مع عجلا رياضية 19 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED.

وزودت السيارة بنوعين من المحركات الاول بسعة 2000 سي سي، بقوة 258 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 374 حصانا، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ويتراوح سعر السيارة بي ام دابليو 4 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة 396.850 و 456.500 درهم.

3 – تويوتا سوبرا موديل 2021

زودت السيارة تويوتا سوبرا موديل 2021 بمحرك 4 سليندر بسعة 2000 سي سي، بقوة 255 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، كما دعمت بمحرك اخر سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 382 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 4.1 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة تويوتا سوبرا موديل 2021 من 179.900 درهم وحتى 204.900 درهم اماراتي.

4 – اودي اي 5 كوبيه موديل 2021

تستمد السيارة اودي اي 5 كوبيه موديل 2021 قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.3 ثانية.

بينما يبلغ طول السيارة اودي اي 5 كوبيه موديل 2021 بنسبة قدرها 4.673 متر، و بعرض يقدر بـ 1.846 متر، و 1.371 متر للارتفاع، و قاعدة عجلات بطول 2.764 متر، بالاضافة إلى سعة تخزين تقدر بـ 465 لتر، مع عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، وشبك امامي مطلي بالكروم.

وتبدأ أسعار السيارة اودي اي 5 كوبيه موديل 2021 من 402.650 درهم وحتى 212.200 درهم اماراتي.

5 - لكزس ال سي 500 موديل 2021

حصلت السيارة لكزس ال سي 500 موديل 2021 على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 471 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 540 نيوتن/متر، بينما جاءت بسرعة قصوى تصل إلى 270 كم/ساعة، مع قوة انطلاق وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.4 ثانية.

وترتكز السيارة لكزس ال سي 500 موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، كما دعمت بأنابيب عادم من الكروم، و مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، وشبكات امامية سوداء متعهددة المقاطع الهوائية، مع قياسات هيكيلة بلغت طول 4.759 متر، وعرض يقدر بـ 1.920 متر، و 1.346 متر للارتفاع.

وتراوح سعر السيارة لكزس ال سي 500 موديل 2021 بين 420 الف وحتى 450 الف درهم اماراتي.