أخبار السيارات| كيف تتجنب سيارات النقل على الطرق السريعة.. للشاب الإماراتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021..للمرأة السعودية .. 5 أنواع هاتشباك موديل 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

سوق البحرين للسيارات.. نظرة شاملة على لاندروفر فيلار موديل 2021 |صور

تقدم شركة لاندروفر باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل الاسواق العربية والعالمية، حيث تشتهر بفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تضم باقة من وسائل التحكم والرفاهية، إلى جانب التجهيزات الفنية الخاصة بكل طراز ومن بينهم لاندروفر فيلار موديل 2021.

بعد 50 عاماً .. سيارة شهدت قصة حب صلاح ذو الفقار ونادية لطفي بهذا الفيلم

" الناس هما اللي ضيعوا عمري هما اللي خلوني أتمنى الموت ولا العيشة معاهم .. كل يوم بقابلهم وكل يوم بناسهم أول بأول مبحبش أفتكر شكلهم .. حتى لو بصيت في وش واحد فيهم بلاقيه ممسوح مالهوش ملامح " كثرت حوادث الانتحار بشكل مبالغ به في عصرنا الحالي، نقف أمامها بعقل شبه مقيد لا يستطيع تفسير أسبابها وما الذي يحدث لدرجة تجعل انسان يتخلى عن حياته أغلى شيء في الوجود.

مواصفات واسعار هيونداي i20 موديل 2021 في مصر .. صور

تنتمي السيارة هيونداي I20 موديل 2021 إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، ويتم طرحا داخل السوق المصري للسيارت بـ4 فئات من التجهيزات، الاولى SPIRIT والثانية DYNAMIC، والثالثة ELITE والفئة الرابعة كاملة التجهيزات ULTIMATE.

بعد مصرع الشيخ هاني الشحات.. كيف تتجنب سيارات النقل على الطرق السريعة

تسبب مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث سير مروِّع وقع اليوم، في حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دهست سيارته سيارة نقل.؟

للشاب الإماراتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021| صور

تتعدد الإصدارات المطروحة من قبل كل صانع للسيارات بين موديلات 2021، بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بالإضافة إلى الكروس أوفر، والهاتشباك الشهيرة، والكوبيه صاإبة الإطلالة الشبابية.

للمرأة السعودية .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 | صور

تبحث المرأة السعودية عن سيارة تلبي احتياجاتها في التنقل والقيام بالمهام المختلفة، ولكن عادة تفضل السيارة صاحبة القياسات الهيكلية المناسبة، مثل فئة الهاتشباك الشهيرة والتي تتمتع بسهولة التنقل نسبة إلى ابعادها المتقاربة، وحجمها المناسب في عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى القدرات الفنية التي يحصل عليها كل طراز.

من ألعاب الفيديو إلى أرض الواقع ..سيارة المهام الصعبة تتحول إلى حقيقة

ألعاب الفيديو عالم فريد ومميز وسط محبي المغامرات والانطلاقات القوية، وخاصة بين عشاق ومتابعي السيارات الخارقة، سواء كانت تتمتع بقدرات خيالية في التسارع، أو نسبة إلى التصميمات الخارجية الخاطفة للانظار، فمن بين الاطلالة الانسيابية، و الرياضية الخارقة، تحظى فئة السيارات العملاقة على شعبية كبيرة وسط محبي عالم الفيديو.

صور تجسسية تكشف عن أستون مارتن DBX .. تفاصيل

تعتبر شركة أستون مارتن الإنجليزية وصاحبة شعار الأجنحة الممتدة الشهيرة، هي واحدة من اقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر بالعديد من الطرازات الرياضية، إلى جانب القدرات الخاصة بالتسارع والانطلاق الخاصة بكل اصدار، وتعد النسخة DBX من أقوى الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.