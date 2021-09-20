رسالة من الرئيس الإيراني إلى نظيره الإماراتي

بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن أمل بلاده في تنمية العلاقات مع الإمارات.

وتلقى الشيخ خليفة تلقى "رسالة شكر جوابية" من رئيسي، وذلك ردا على التهنئة التي بعث بها الرئيس الإماراتي إلى نظيره الإيراني بمناسبة انتخابه، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعرب الرئيس الإيراني في رسالته، عن "أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي نظرا لما تمتلكه الإمارات وإيران من إمكانيات كبيرة".

كما أعرب رئيسي عن "تقديره واحترامه" لما تضمنته رسالة الشيخ خليفة، متمنيا له "دوام الصحة والتوفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة شعبها الأبي".

وكان الشيخ خليفةرئيس الإمارات قد وجه في يونيو الماضي، برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات.