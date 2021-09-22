الغباري يتحدث عن ذكرياته العملية مع المشير الراحل حسين طنطاوي |فيديو

قال اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ، إن أول معرفتي بالمشير حسين طنطاوي كنت أعمل وقتها قائد كتيبة وهو كان قائد اللواء 136 في الفرقة 18 ، مؤكدا أنه كان يحضر العمل مع طنطاوي باستمرار.

وأضاف محمد الغباري خلال لقائة في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أن المشير طنطاوي اختارني لقيادة الفرقة 21 في المنطقة الغربية رغم خلاف قيادات الجيش بسبب حبهم لاستمراريتي في العمل معهم ، لافتا إلى أنه خدم في الجيش الثاني الميداني 27 عاماً.



وأوضح محمد الغباري ، أن المشير طنطاوي أمر بتعيني مديرًا لكلية الدفاع الوطني مؤكدا أن وظيفيه مدير كلية الدفاع الوطني سابقا كانت آخر مراحل العمل ومن يخدم بها يخرج إلى سن المعاش ، لافتا إلى أن طنطاوي كان لديه قدرة عالية في اختيار وانتقاء الناس .