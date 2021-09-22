موجز التوك شو| شاهد.. مذيعات التليفزيون المصري يستبدلن ملابسهن بأخرى سوداء وقناة السويس: ارتفاع العائد الدولاري من مرور السفن 20% خلال أغسطس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من القضايا والموضوعات، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مهاب مميش ناعيا المشير طنطاوي: بطل عاشق لتراب مصر





نعى الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية صباح أمس .

وقال مهاب مميش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،:" أعزي الشعب المصري وكل ذرة رمل في مصر على وفاة البطل المشير حسين طنطاوي ".



شاهد.. مذيعات التليفزيون المصري يستبدلن ملابسهن بأخرى سوداء حدادا على المشير طنطاوي





قامت مذيعات صباح الخير يا مصر، صباح اليوم على فضائية الاولى المصرية بتبديل ملابسهن من الألوان الفاتحة إلى اللون الأسود بعد إعلان خبر وفاة المشير طنطاوى وزير الدفاع المصرى الأسبق.

و نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي، معلناً براءته من أي دماء، قائلاً: " المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة تولي المجلس العسكري".

هاني سلامة: استفدت من أسلوب المخرج يوسف شاهين في فيلم السلم والثعبان





قال الفنان هاني سلامة، إنه استفاد من أسلوب المخرج العظيم “يوسف شاهين” في فيلم “السلم والثعبان”، مؤكدا أنه قام بتحضير الفنانة حلا شيحا لأحد المشاهد الخاصة من خلال تجربة المخرج يوسف شاهين.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء ببرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”: “هناك مشهد جمعني بالفنانة حلا شيحا، وطلب منها المخرج التحضير بشكل جيد للمشهد وطلب منها البكاء، إلا انها لم تستطيع، وطلبت منه أن أتحدث معها كي أقوم بتحضيرها للمشهد وبالفعل نجحت في ذلك”.

بهذه الكلمات نجل أحمد إدريس ينعى والده والمشير طنطاوي





نعى عصام أحمد إدريس، والده أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة في حرب اكتوبر المجيدة، ورحيل المشير محمد حسين طنطاوي.

وأكد عصام أحمد إدريس، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أنه والده كان دائما لديه إنكار للذات ولديه انضباط كبير، مشيرا الي انه لم يكن نعرف ان والدي الراحل صاحب فكرة الشفرة في حرب أكتوبر.

مصطفى بكري: أمريكا تتعنت ضد مصر.. وحقوق الإنسان توظف سياسيًا







قال النائب مصطفى بكري، إنه في الوقت الذي تطلق فيه مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان هناك تعنت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضدها، مؤكدا أن مصر من أفضل البلاد التي تحترم حقوق الإنسان.

وأضاف مصطفى بكري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تتدخل في شئون الدول الأخرى، مثلما جرى في أفغانستان، موضحا أن حقوق الإنسان توظف الآن بمنطق السياسة.

وتابع مصطفى بكري أن القوات الأمريكية اعتدت على المواطنين داخل الكونجرس الأمريكي، ولم تتدخل مصر في شأنها، فلماذا تقحم أمريكا نفسها في شئون الآخرين؟، موضحا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا، ويعلم من صديقه ومن يدعي ذلك.

قناة السويس: ارتفاع العائد الدولاري من مرور السفن 20% خلال أغسطس.. فيديو







أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن معدلات الإيرادات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في ظل جائحة كورونا، قائلاً إن المعدل أكثر من جيد، مشيرا إلى أن معدلات عبور السفن خلال شهر أغسطس 2021 ارتفعت بنسبة 24% والحمولات ارتفعت 15% والعائد الدولاري ارتفع بنسبة 20%.



وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون أي"، أنه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي لمسنا زيادة جيدة، قائلاً: "لو تناولنا تلك الفترة سنجد أن معدل عبور السفن ارتفع بنسبة 6.7% والعائد الدولاري شهد ارتفعاً هو الآخر بمعدل 11.6% بين إرتفعت الحمولة كنسبة مئوية بنسبة 7%".

الرئيس السيسي: مصر تعاني من الفقر المائي.. والنيل شريان التنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعد من أكثر الدول جفافا ويظل شعبها تحت الفقر المائى، وأن نهر النيل يشكل شريان رئيسي للتنمية وجودها، مؤكدا أن مصر لجأت لمجلس الأمن للإطلاع بمسئوليته في ملف سد النهضة، ودعم وتعزيز جهود الوساطة الأفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين والدول الصديقة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الأفريقي وتعتز به كثيرا، موضحا أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمصير طرف آخر .



"مدة لاتتجاوز 7 دقائق".. هيئة قناة السويس : افتتاح الأنفاق اليوم يجعل سيناء في قلب الوطن ..فيديو







قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الرئيس السيسي افتتح نفقين في محافظة بورسعيد وفي محافظة الاسماعيلية وكل منهم كان له اتجاه ، لافتا إلى أن نفق أحمد حمدي القديم يعمل على نقل المواطنين من الغرب الى الشرق .

وأضاف أسامة ريبع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أن نفق أحمد حمدي 2 الذى تم افتتاحه اليوم سيعمل على نقل المواطنين من الشرق إلى الغرب لافتا إلى أنه بافتتاح هذا النفق تكون مصر اكتملت من الانتهاء من عمل منظومة الأنفاق .

ولا طلقة تطلع ضد المتظاهرين.. كواليس قرارات المشير طنطاوي في أحداث يناير







قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن التاريخ لن ينسى ما فعله المشير محمد حسين طنطاوي في فترة من أصعب الأوقات في تاريخ مصر، موضحا أنه منذ بداية أحداث يناير 2011 أصدرت القوات المسلحة قرارا بعدم إطلاق النار على أي مواطن مصري.

وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه حينما تم حصار القوات بجوار وزارة الدفاع في 2011 اقترح أحد الضباط إطلاق النار، فجاءت توجيهات المشير طنطاوي تقول «ولا طلقة تطلع ضد المتظاهرين».

مكافحة كورونا: لا دليل علميا على الانتشار السريع لمتحور دلتا





قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد دليل علمي على الانتشار السريع لمتحور دلتا، وظهوره بعد عدة أيام وأن آثاره خطيرة جدا، موضحا أن كل الأبحاث الموجود في وزارة الصحة لم تثبت ذلك.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن كل الأبحاث الموجود لدى وزارة الصحة لم تثبت ما يتردد، مشيرا إلي أن معمل التحور جسم الإنسان.

وتابع حسام حسني، أن علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا والتطعيم باللقاح.