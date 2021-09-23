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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة HP تعلن أحدث أجهزة اللاب توب.. مواصفات وسعر Specter x360 16

لاب توب Specter x360
لاب توب Specter x360 16

أطلقت شركة HP رسمياً أحدث منتجاتها من أجهزة اللاب توب، الذي يحمل اسم Specter x360 16 ، في محاولة لتوسعة إمبراطوريتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الولايات المتحدة، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية في الأيام القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp"، فإن لاب توب Specter x360 16 تميز بأحدث معالجات شركة Intel من الجيل الحادي عشر، مع شاشة مميزة، تأتي بدقة 4K، ويوفر جهاز اللاب توب عمر بطارية يبلغ 17 ساعة في كل شحنه، كما يعمل لاب توب HP بنظام تشغيل ويندوز 10.

 

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سعر ومواصفات لاب توب Specter x360 16

يأتي اللاب توب Specter x360 16 بشاشة تعمل باللمس من نوع OLED، قياس 16 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع 10:16، والتي تأتي بدقة 4K، تدعم تقنية VESA TrueBlack HDR، ويأتي اللاب توب من HP بإطار نحيف لإضافة لمسة جمالية رائعة، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم، ويأتي بخيار اللونين الأزرق والأسود.

يحتوي اللاب توب Specter x360 16، على كاميرا ويب من نوع GlamCam بدقة 5 ميجابكسل، التي تدعم "Beauty Mode"، لتحسين المظهر المرئي للمستخدم أثناء مكالمات الفيديو، كما تأتي بميزة "Auto Iframe" التي تحافظ على تركيز الكاميرا وضبط الإطار على المستخدم حتى أثناء الحركة، كما يوفر الجهاز تصحيح الإضاءة وتحسين الصوت أثناء المكالمات.

يتم تشغيل اللاب توب Specter x360 16 بمعالج شركة Intel، من نوع Core i7، من الجيل الحادي عشر، مع بطاقة رسومات EVO، ووحدة معالجة رسوميات من نوع NVIDIA GeForce RTX 3050، يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجا بايت، وذاكرة Intel Optane Memory لجعل محركات الأقراص أسرع، تأتي بسعة 32 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين الداخلية سعة 512 جيجابايت، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 10.

يدعم لاب توب Specter x360 16، الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.2، والحفاظ على الخصوصية، يأتي الجهاز بميزة قفل الشاشة فى حالة عدم وجود المستخدم، أو طمسها في حالة وجود شخص آخر، ويحتوي الجهاز على منفذ من نوع Type-C، وآخر من نوع Type-A، ومنفذ Thunderbolt 4، مع فتحة HDMI، ومقبس سماعة الرأس.

جاء لاب توب Specter x360 16، بسعر 1639 دولار "أي ما يعادل 25.800 جنيه مصري"، على أن يكون متاح في متاجر HP في أول أكتوبر القادم.

The laptop is made from recycled CNC aluminium
لاب توب Specter x360 16
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