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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الزجاج ينخلع في أي لحظة.. فورد تواجه نفس عيوب تصنيع تسلا موتورز

فورد
فورد

أصدرت شركة فورد  الأمريكية أمرًا بسحب ما يقرب من 5 آلاف وحدة موستانج ماك E في كندا بسبب مشكلات في جودة البناء.

وفقا لموقع "teslarati"، المتخصص في السيارات الكهربائية، مشاكل الفورد موستانج ماك E تتعلق بعيوب تصنيع في السقف البانورامي الزجاجي وعيوب في الزجاج الأمامي، ويقدر عدد إجمالي السيارات التي تم استدعاؤها في البيان الأول لفورد بسبب عيوب الصناعة 1812 سيارة موستانج، ثم قامت باستدعاء لدفعة ثانية من نفس الطراز بإجمالي عدد 3178 وحدة.

وعلق الموقع المتخصص في السيارات الكهربائية على الواقعة أنها من إحدى نكات القدر، فقد دأبت فورد على الاستهزاء بمنافستها تسلا موتورز، في ديسمبر من العام الماضي، قال مدير فرع قطاع السيارات الكهربائية لفورد، دارين بالمر، أن سيارات الموستانج ماك E لن تعاني من مشكلات التسنين مثل تسلا.

جاء تصريح "بالمر"،  تزامنا مع مشكلة تسلا موديل Y وسقفها الزجاجي الذي ينخلع بسهولة من السقف بسبب عدم التثبيت الجيد بمادة مادة التسرب في مصنع فريمونت. 

وأشار "بالمر" إلى هذه الواقعة مؤكدًا أن عملاء فورد لن يواجهوا نفس المشكلة "الأبواب لا تنخلع، والبلاستيك والمواد الأخرى متطابقة الألوان، والمصدات لا تسقط، والسقف لا يقع أو يتخلخل عند غسله، ومقابض الأبواب لا تعلق في الطقس البارد"، ولكن رغم كل هذه الوعود الوردية جاءت النتيجة مخيبة للآمال.

جاء في الاستدعاء الأول من شركة فورد أن "المشكلة في بعض السيارات، أن اللوحة الزجاجية للفتحة السقفية البانورامية غير مثبة بشكل صحيح. بمرور الوقت، يمكن أن ينفصل الزجاج عن السيارة. مخاطر السلامة: لوح السقف الزجاجي المنفصل عن السيارة يمكن أن يشكل خطرًا على الطريق للآخرين ويزيد من خطر الاصطدام".

أما الاستدعاء الآخر الذي أثر على حوالي 3178 وحدة من الكروس أوفر الكهربائية بالكامل، يتعلق بإمكانية انفصال الزجاج الأمامي للسيارة أثناء سير السيارة. 

على غرار مشكلة السقف الزجاجي، تنبع مشاكل الزجاج الأمامي لـ Mach-E أيضًا من عدم تثبيت مادة التسرب بشكل صحيح، قد يتسبب هذا في خروج الزجاج الأمامي للمركبة.

فورد تسلا تسلا Y تسلا 3 فورد موستانج موستانج ماك E

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