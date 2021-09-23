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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تروج لمحافظة أسيوط سياحيا 

صدى البلد

 نشرت الوزارة فيديو ترويجياً قصيراً على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة أسيوط.

 

يأتي ذلك استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظات المصرية.



وتستمر هذه الحملة منذ بداية سبتمبر الجاري ولمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

تعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر وهى تطل على نهر النيل، ومن أشهر المعالم السياحية والأثرية بها الدير المحرق الذي مكثت به السيدة العذراء حوالي سته أشهر ، وقرية الهمامية الأثرية وجبانة الأمراء بقاو الكبير، وقناطر أسيوط ، ودير درنكة الذي يعتبر النقطة الثانية من نقاط رحلة العائلة المقدسة عندما جاءت الي أسيوط، ومقابر مير بالقوصية، والمسجد الأموي، والوكالات الإسلامية.

وزارة السياحة الاثار ترويج السياحي للمحافظات محافظة أسيوط نهر النيل

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