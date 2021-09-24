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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أكد النائب عب الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و تلقي  لقاح كورونا، خاصة بعد تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،  الذي أكد فيها أن هناك تزايدا في حالات الإصابة بكورونا .

 

وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أننا نشهد موجة قاسية من جائحة كورونا، وذلك نتيجة للارتفاع  الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا ، وكذا حالات الوفاة ،مشيرا إلى أن خطة مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا تقوم عن عنصرين أساسيين، الأول الإسراع فى التسجيل لحصول المواطنين على لقاح كورونا ، والثاني يتمثل فى تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون فيها تجنبا لزيادة أعداد الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

 

وأوضح أن  الحكومة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بإحترافية بالغة ، وذلك من خلال تنفيذها خطة التعايش وعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مرة أخرى ،مطالبا المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، ما يضمن كل شخص الحصول على اللقاح ، لضمان العبور من الموجة الرابعة بسلام ، معقبا:" على الشعب أن يكون واعيا، وأن يضع صحته وصحة الآخرين من حوله على رأس أولوياته".

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تطالب الحكومة بهذه الإجراءات.. «صحة النواب» تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا

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تاج الدين: إصابات كورونا تزيد وهذا دليل استمرارنا في الموجة الرابعة

 

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية أن مصر من أكثر الدول توفيرًا للقاحات فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل في هذا الصدد وفقًا لخطة واضحة المعالم.


وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت مساء الأربعاء، إنه خلال أسبوعين أو 10 أيام سندخل في ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، معلنا أن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا أمر مطروح.


وأشار إلى أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية نجحت في احتواء الموجات الثلاث السابقة لفيروس كورونا، وهناك الكثير من الحالات الحالية ما بين بسيطة ومتوسطة ويجري التعامل معها بكل الأساليب العلاجية، كاشفا عن وجود أماكن جاهزة لعزل الحالات المصابة، كما توجد أماكن لم تفتح وجاهزة في حالة زيادة الأعداد، متمنيا عدم فتحها وألا تزيد الحالات.


وتطرق مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية بالقول :"الحمد الله نسب الوفيات ليست عالية ولكن هناك زيادة فى عدد الإصابات وهذا معناه أننا مستمرون في الموجة الرابعة، لافتا إلى أن مصر دخلت الموجة الرابعة ولكن لا يستطيع تحديد متى ستكون ذروة هذه الموجة، مضيفا: “نتابع التطور أنما الحاجات دى مبيكنش ليها مدة محددة لأننا بنتعامل مع وباء وفيروس عالمى، وخلال 10 أيام أو أسبوعين قد نصل لهذا”.


وأضاف تاج الدين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة حيال التعليم الجامعي وما قبله يجري تنفيذها حاليا وجرى تلقيح عدد كبير جدا من المعلمين والعاملين بالتعليم ما قبل الجامعي والجامعات، فيما يجري التطعيم لحماية الأساتذة والمعلمين وتطبيق الاحتياطات الوقائية للمدارس والجامعات.


ولفت إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بشكل أكثر خلال الفترة الحالية.

 

 

مجلس النواب الإجراءات الاحترازية عوض تاج الدين لقاح كورونا الموجة الرابعة

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