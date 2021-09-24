حدث ليلا.. إصابات كورونا تسجل قفزة كبيرة.. أسعار الذهب تتراجع.. ووزير الري يؤكد أن إثيوبيا أمدتنا بمعلومات مغلوطة حول ملء سد النهضة

الصحة: تسجيل 722 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 252471 حتى اليوم.

وزير الري: إثيوبيا أمدتنا بمعلومات مغلوطة حول ملء سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، اليوم الخميس، إن إثيوبيا زودت مصر بمعلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، وإنها ستتحمل مسؤولية ما تقوم به.

أول تعليق وطلب من المجلس الرئاسي الليبي بعد سحب الثقة من حكومة

طالب المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالاستمرار في أداء عملها، داعيا في الوقت ذاته السلطة التشريعية لإنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

7 جنيهات انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 - 9 - 2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 -9-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي: