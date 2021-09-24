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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يُمنع من دخول المملكة.. تعرف على عقوبة المتسولين داخل السعودية

صدى البلد

بعدما كان التسول وسيلة لحصول غير المقتدرين على المال ليتمكنوا من مواكبة الحياة بأبسط الإمكانيات، أصبح الكثيرين يمتهونها ليتصنعوا الفقر وعدم القدرة على العيش ويحصدوا منها أموال طائلة.

 

وعملت المملكة العربية السعودية على مكافحة التسول داخل المملكة لتقره رسميًا أمس، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي  في وقت سابق على نظام مكافحة التسول واستعرض العقوبات الخاصة بممتهني التسول، مؤكدًا حظره بكافة صوره وأشكاله في المملكة على أن تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام.

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هذه عقوبة الوافدين في قانون مكافحة التسول بالسعودية

وعرّف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، لافتًا إلى أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

 

وأسند نظام مكافحة التسول لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول وعليها دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة، و يكون من مهامها إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

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عقوبة المتسولين في المملكة السعودية

1- يتم عقاب المتسول أو المحرضين عليها، والمتفقين والمساعدين – بأي صورة كانت- بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بهما معًا.

2- يُعاقب المتسولين ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

3- يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين- عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها-، ويُمنع من دخول المملكة مرة أخرى بإستثناء أداء الحج أو العمرة.

4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد اأقصى المقرر لها.

5- يتم مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأتها أن تُستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، مع مراعاة حقوق حسني النية.

التسول المملكة العربية السعودية مكافحة التسول التنمية الاجتماعية المتسولين

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